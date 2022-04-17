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Названы ранние признаки рака кишечника, которые можно не заметить

Фото: Рак кишечника (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Рак кишечника (колоректальный рак) - один из самых опасных. Летальность этого вида онкологии относительно невысока. Но из-за распространенности он уступает по количеству смертей только раку легких.

Об этом говорится в научном журнале MedicalNewsToday.

Ученые говорят, что колоректальный рак может не вызывать симптомов на ранних стадиях. Если это произойдет, они могут включать:

  • изменения в работе кишечника,
  • диарея,
  • запор,
  • ощущение, что кишечник опорожняется не полностью,
  • кровь в кале, которая делает ее темно-коричневой или черной,
  • ярко-красная кровь из прямой кишки,
  • боль в животе и вздутие живота,
  • чувство сытости, даже если с момента приема пищи прошло много времени,
  • усталость,
  • необъяснимая потеря веса,
  • анемия.

Если вы обнаружили у себя подобные симптомы, обратитесь к врачу за медицинской помощью.

Некоторые люди замечают симптомы только на поздних стадиях, когда рак распространился на легкие, печень или другие области.

Если рак распространяется на печень, у человека может развиться желтуха, вызывающая пожелтение белков глаз.

Если рак поражает легкие, он может вызвать затрудненное дыхание или кашель.

Ранее мы писали, что ученые назвали главную причину развития диабета.

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