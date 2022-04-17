Названы ранние признаки рака кишечника, которые можно не заметить

Рак кишечника (колоректальный рак) - один из самых опасных. Летальность этого вида онкологии относительно невысока. Но из-за распространенности он уступает по количеству смертей только раку легких.
Об этом говорится в научном журнале MedicalNewsToday.
Ученые говорят, что колоректальный рак может не вызывать симптомов на ранних стадиях. Если это произойдет, они могут включать:
Если вы обнаружили у себя подобные симптомы, обратитесь к врачу за медицинской помощью.
Некоторые люди замечают симптомы только на поздних стадиях, когда рак распространился на легкие, печень или другие области.
Если рак распространяется на печень, у человека может развиться желтуха, вызывающая пожелтение белков глаз.
Если рак поражает легкие, он может вызвать затрудненное дыхание или кашель.
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