Названі ранні ознаки раку кишечника, які можна не помітити

Вчені кажуть, що колоректальний рак може не викликати симптомів на ранніх стадіях. Якщо це станеться, вони можуть включати:

зміни в роботі кишківника,

діарея,

запор,

відчуття, що кишківник спорожняється не в повному обсязі,

кров у калі, яка робить її темно-коричневою або чорною,

яскраво-червона кров з прямої кишки,

біль у животі і здуття живота,

відчуття ситості, навіть якщо з моменту прийому їжі пройшло багато часу,

утома,

незрозуміла втрата ваги,

анемія.

Якщо ви виявили у себе подібні симптоми, зверніться до лікаря за медичною допомогою.

Деякі люди помічають симптоми тільки на пізніх стадіях, коли рак поширився на легені, печінку або інші області.

Якщо рак поширюється на печінку, у людини може розвинутися жовтяниця, що викликає пожовтіння білків очей.

Якщо рак вражає легені, він може викликати утруднене дихання або кашель.