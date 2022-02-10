Названы проверенные способы лечения боли в горле и интернет-мифы, которые не помогают

Боль в горле приносит сильный дискомфорт. При этом существует множество, как действенных способов лечения боли в горле, так и тех, которые не помогают.

Бывает трудно определить точную причину боли в горле, которая может быть связана с сухим воздухом, аллергией, бактериальной или вирусной инфекцией.

При этом вирусные инфекции, такие как ОРВИ и грипп, являются наиболее распространенной причиной болей в горле.

Важно! Данные советы для облегчения симптомов боли в горле не предназначены для борьбы с бактериальной или вирусной инфекцией.

Боль в горле (фото: freepik.com)

Как вылечить больное горло

Полоскание соленой водой

Это решение не так быстро действует, как некоторые из приведенных ниже вариантов, но это лучший первый шаг, чтобы попытаться решить проблему для дальнейшего облегчения.

Доказано, что полоскание горла теплой соленой водой уменьшает воспаление и успокаивает горло.

Вот как это сделать:

Добавьте от 1/4 до 1/2 чайной ложки поваренной соли в стакан теплой воды.

Перемешивайте, пока соль не растворится.

Полощите горло в течение нескольких секунд и выплюньте.

Повторяйте полоскание горла солью несколько раз в день для облегчения симптомов.

Можно также добавить 1/4 чайной ложки пищевой соды, которая дополнительно защитит от воспаления.

Пар и влажность

В то время как сухой воздух вреден для носовых пазух, пар обеспечивает необходимую влагу вашим дыхательным путям. Примите очень горячий душ с паром или включите увлажнитель воздуха на ночь, чтобы предотвратить и успокоить боль в горле.

Леденцы и сосательные конфеты

Леденцы от горла - это то, что нужно всем, когда дело доходит до облегчения боли, и на то есть веские причины. Ищите леденцы, содержащие ментол, который действует как мягкий анестетик.

Если все, что у вас есть под рукой, это сосательные конфеты, - не расстраивайтесь. Они также могут помочь стимулировать выработку слюны и обеспечить влажность, в которой нуждается ваше горло.

Горячие напитки

Теплые жидкости, такие как чай или суп, разжижают слизь, уменьшают заложенность и облегчают глотание при боли в горле.

Холодное

С другой стороны, иногда вам нужен ошеломляющий эффект чего-то очень холодного. Вместо чая попробуйте съесть морожено или рассосать кубики льда.

Мед

Мед - это проверенный метод для успокоения горла. Одно исследование даже показало, что мед более эффективен в борьбе с ночным кашлем, чем обычные средства от кашля. Добавьте мед в чай или смешайте столовую ложку или две со стаканом теплой воды.

Отдых

Сон является ключом к выздоровлению от любой инфекции, которая, в первую очередь, может вызывать боль в горле. Если вы не спите, а просто отдыхаете, то держите голову приподнятой, чтобы вам было легче дышать.

Боль в горле (фото: freepik.com)

Чего следует избегать

Данные советы часто рекомендуют во всем Интернете, но вы, возможно, захотите еще раз подумать прежде чем попробовать их:

Яблочный уксус. Даже если он обладает некоторыми антибактериальными свойствами, он не обладает сверхспособностями, о которых заявляют многие интернет-источники.

Эфирные масла. Несмотря на шумиху, эфирные масла часто являются змеиными маслами. Большинству нужны дополнительные исследования, чтобы доказать их эффективность и надежность, а также безопасность.

Когда обращаться к врачу

Медики рекомендуют обратиться к врачу, если боль в горле длится дольше недели и сопровождается любым из следующих симптомов: