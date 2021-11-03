Названы продукты, от которых хочется спать: они снижают активность

Молочные продукты

По ее словам, молочные продукты легко превращаются в детском и подростковом возрасте. Однако, с годами у многих может возникнуть непереносимость лактозы. В результате этого может возникать утомляемость и сонливость.

Молоко может вызвать сонливость (фото: pexels)

Банани

В этом фрукте содержится магний, который помогает расслабить мышцы. Однако, когда магния становится уже слишком много, человека накрывает утомляемость. Также может даже замедляться пульс.

Бананы вызывают сонливость (pexels)

Орехи

В частности, миндаль богат триптофаном - гормона сна. Но кроме этого в миндале содержится магний, который снижает напряжение мышц. Именно магний назначают беременным при судорогах в литках. Так или иначе, но эти орехи вызовут у вас сонливость.

Орехи вызывают сонливость (pexels)

Кофе

Этот напиток известен своим бодрящим эффектом, однако он может работать и наоборот. Дело в том, что кофе слишком обезвоживает организм, поэтому и снижается концентрация внимания и появляется слабость.

Специалист советует выпивать 1-2 стакана воды после кофе для того, чтобы восстановить водяной баланс. Однако, для бодрости лучше всего выпить чашку зеленого чая.

Кофе вызывает сонливость (pixabay)