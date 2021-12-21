Названы продукты, которые нужно есть перед сном, чтобы выспаться

Так, сон влияет на здоровье сильнее, чем хорошая физическая форма или тот факт, что вы не курите. К тому же недосып может грозить снижением иммунитета и возникновением серьезных заболеваний.

Важно, что продукты, которые мы едим, влияют на многие функции организма, в том числе и на сон.

Как рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, некоторые продукты стоит включить в меню тем, кто имеет проблемы со сном. Также нужно обратить внимание на черешню и вишню, ведь эти ягоды содержат мелатонин.

В частности, при заморозке мелатонин в ягодах сохраняется. Поэтому можно покупать замороженную вишню и понемногу размораживать себе каждый вечер.

Кроме того, стоит выпивать стакан теплого молока перед сном. Все потому, что в кисломолочных продуктах содержится триптофан, который поможет быстрее заснуть и расслабиться.

Отмечается, если спать совсем не хочется, то можно съесть горсть орехов или немного зеленых овощей.

Ромашка прекрасно борется с бессонницей и снимает напряжение. Успокаивающее действие ромашкового чая объясняется высоким содержанием в цветах ромашки апигенина-вещества, положительно влияющего на нервную систему человека.