Названы продукты, которые полезны для мужчин: замедляют старение

По словам консультанта по питанию Рэйчел Файн, одним из таких полезных продуктов является авокадо. В частности, его можно использовать в приготовлении различных блюд.

Также в авокадо высокое содержание мононенасыщенных жиров, которые помогают снизить всплески сахара в крови. Отмечается, что фолиевая кислота и магний, лютеин и бета-каротин - это лишь некоторые из основных полезных веществ против старения.

Кроме того, спаржа является секретом молодости мужчин после 50 лет. Интересно, что ее используют для профилактики отдельных видов рака. В нем также много пребиотиков, которые способствуют росту полезных бактерий в кишечнике. А еще ее используют в борьбе с депрессией и возрастными кризисами.

Как рассказала диетолог Марисса Мешулам, в рацион нужно включить больше зелени, чтобы замедлить старение мозга. В этом поможет шпинат, капуста и руккола.

Она отметила, что орехи, такие как миндаль, богатые на витамин Е, которые сохраняют кожу здоровой и молодой и предотвращают появление морщин.

Важно также не пренебрегать ягодами.