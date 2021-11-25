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Названы продукты, которые полезны для мужчин: замедляют старение

Новина українською →
Четверг 25 ноября 2021 15:33
Названы продукты, которые полезны для мужчин: замедляют старение Полезные продукты для мужчин (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Специалисты назвали перечень продуктов, которые помогут мужчинам замедлить старение после 50 лет.

Об этом пишет Eat This Not That!

По словам консультанта по питанию Рэйчел Файн, одним из таких полезных продуктов является авокадо. В частности, его можно использовать в приготовлении различных блюд.

Также в авокадо высокое содержание мононенасыщенных жиров, которые помогают снизить всплески сахара в крови. Отмечается, что фолиевая кислота и магний, лютеин и бета-каротин - это лишь некоторые из основных полезных веществ против старения.

Кроме того, спаржа является секретом молодости мужчин после 50 лет. Интересно, что ее используют для профилактики отдельных видов рака. В нем также много пребиотиков, которые способствуют росту полезных бактерий в кишечнике. А еще ее используют в борьбе с депрессией и возрастными кризисами.

Как рассказала диетолог Марисса Мешулам, в рацион нужно включить больше зелени, чтобы замедлить старение мозга. В этом поможет шпинат, капуста и руккола.

Она отметила, что орехи, такие как миндаль, богатые на витамин Е, которые сохраняют кожу здоровой и молодой и предотвращают появление морщин.

Важно также не пренебрегать ягодами.

Ранее мы сообщали, что нутрициолог назвала простой продукт от кашля.

Также мы называли напиток, который снижает риск развития инсульта.

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