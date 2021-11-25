Названо продукти, які корисні для чоловіків: уповільнюють старіння

За словами консультанта з харчування Рейчел Файн, одним із таких корисних продуктів є авокадо. Зокрема, його можна використовувати у приготуванні різних страв.

Також в авокадо високий вміст мононенасичених жирів, які допомагають знизити сплески цукру в крові. Зазначається, що фолієва кислота і магній, лютеїн і бета-каротин - це лише деякі з основних корисних речовин проти старіння.

Окрім того, спаржа є секретом молодості чоловіків після 50 років. Цікаво, що її використовують для профілактики окремих видів раку. У ній також багато пребіотиків, які сприяють зростанню корисних бактерій у кишківнику. А ще її використовують у боротьбі з депресією та віковими кризами.

Як розповіла дієтолог Марісса Мешулам, в раціон потрібно включити більше зелені, щоб уповільнити старіння мозку. В цьому допоможе шпинат, капуста та рукола.

Вона зазначила, що горіхи, такі як мигдаль, багаті на вітамін Е, які зберігають шкіру здоровою та молодою та запобігають появі зморшок.

Важливо також не нехтувати ягодами.