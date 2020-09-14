Названы продукты, которые нужно есть на ночь: не перепутайте

Медики советуют не наедаться сильно на ночь
Врачи рассказали, какие продукты можно и даже нужно есть на ночь. Помимо того, что каждый из этих продуктов обладает полезными микроэлементами и жирами, отвечающими за восстановление организма, эти продукты способствуют появлению сонливости и укреплению сна. Какие главные 4 продукта стоит включить в ужин, чтобы хорошо спать – читайте ниже.
Медики уточняют: мелатонин не образуется естественным путем в организме, его можно получить только при приеме пищи. Это означает, что для того, чтобы хорошо спать, необходимо питаться. Какие продукты помогут укрепить сон:
Также медики не рекомендуют употреблять на ночь пищу в жареном или копченом виде.
Также медики предупреждают, что перед сном, а лучше после 18:00, стоит ограничить употребление черного и зеленого чай, кофе и других продуктов, содержащих кофеин в своей основе.
При этом совсем не нужно есть эти продукты чрезмерно, чтобы вызвать сонливость. При регулярной бессоннице необходимо устранить стрессовые факторы и увеличить физическую нагрузку в первой половине дня, отмечают врачи. Если симптомы бессонница наблюдаются более 2 недель – стоит обратиться к врачу.
Напомним, что ранее диетологи назвали самый полезный для здоровья продукт.