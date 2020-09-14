Названо продукти, які треба їсти на ніч: не переплутайте

Медики радять не сильно наїдатися на ніч
Лікарі розповіли, які продукти можна і навіть потрібно їсти на ніч. Крім того, що кожен із цих продуктів має корисні мікроелементи та жири, які відповідають за відновлення організму, ці продукти сприяють появі сонливості та зміцненню сну. Які головні 4 продукти варто включити у вечерю, щоб добре спати – читайте нижче.
Медики уточнюють: мелатонін не утворюється природним шляхом в організмі, його можна отримати тільки при прийомі їжі. Це означає, що для того, щоб гарно спати, необхідно харчуватися. Які саме продукти допоможуть зміцнити сон:
Також медики не рекомендують вживати на ніч їжу в смаженому або копченому вигляді.
Також медики попереджають, що перед сном, а краще після 18:00, варто обмежити вживання чорного і зеленого чаю, кави та інших продуктів, що містять кофеїн у своїй основі.
При цьому зовсім не потрібно їсти ці продукти надмірно, щоб викликати сонливість. При регулярній безсонні необхідно усунути стресові фактори й збільшити фізичне навантаження в першій половині дня, зазначають лікарі. Якщо симптоми безсоння спостерігаються понад 2 тижні – варто звернутися до лікаря.
Нагадаємо, що раніше дієтологи назвали найбільш корисний для здоров'я продукт.