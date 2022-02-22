Эти повседневные привычки способствуют появлению ранних морщин на лице
Морщины рано или поздно появятся на лице каждого человека. Однако мы можем отсрочить это. В частности, важно избавиться от привычек, которые угрожают раннему возникновению морщин.
Какие повседневные привычки способствуют появлению ранних морщинок на лице, сообщает ukr.media.
Не трите глаза
Нежнейшим участком на лице является кожа вокруг глаз. Если постоянно ее тереть, то это может привести к расщеплению коллагена и эластина, что приведет к морщинам.
Очки
Эксперты говорят, если у вас небольшая близорукость, не забывайте об очках. В частности, прищуриваясь, чтобы лучше видеть, вы напрягаете мышцы между бровей и вокруг глаз. Из-за этого разрушается природный коллаген, и образуются морщины.
Однако, если со зрением все в порядке, то нужно носить солнцезащитные очки, чтобы не прищуриваться.
Контактные линзы
Часто способ, с помощью которого контактные линзы чаще всего одевают, может спровоцировать появление ранних сморчков. Все из-за того, что во время этого мы поднимаем брови.
Сладкое
Избыток сахара в организме провоцирует образование определенных соединений, которые плохо влияют на коллаген и эластин. Поэтому, чем больше сладкого человек ест, тем более дряблой и менее эластичной становится его кожа.
Сон
Во время глубокого сна клетки кожи восстанавливаются и обновляются. А если мы не высыпаемся, то кожа просто не успевает восстановиться и стареет.
Спать на животе
Эксперты говорят, что самая полезная поза для красоты и здоровья - на спине. Однако, во время такого сна мы прижимаемся к подушке и образуются складки и даже круги и отеки вокруг глаз.
Пить напитки через соломинку
Если регулярно потягивать напитки через соломинку, можно получить ранние морщины вокруг губ.
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