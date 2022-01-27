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Названы овощи, которые повышают риск рака желудка: откажитесь от них

Новина українською →
Четверг 27 января 2022 18:07
Названы овощи, которые повышают риск рака желудка: откажитесь от них Какие овощи повышают развитие рака желудка (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Ученые провели исследование и выяснили, что некоторые виды овощей увеличивают риск рака желудка. К тому же исследователи продемонстрировали убедительные доказательства.

Об этом пишет Express.

Отмечается, что опыты проводила благотворительная организация борьбы с раком World Cancer Research Fund (WCRF).

Так, в 2020 году от рака умерло около 10 миллионов человек во всем мире. Такой показатель образовался несмотря на многомиллиардные инвестиции в медицинскую и фармацевтические отрасли, направленные на поиск лекарств. Также одним из самых действенных путей является снижение риска.

Какие овощи повышают риск рака желудка

По словам ученых, конкретные решения по образу жизни могут повлиять на риск развития рака. В частности, важную роль играет надлежащая диета. Поэтому отдельные продукты могут повысить риск развития рака желудка. Речь идет о консервированных не крахмалистых овощах.

В частности, способ консервирования применяют для замедления порчи овощей. Также данный процесс сохранит их питательные ценности, текстуру и вкус.

Исследователи говорят, что процессы соления и маринования способствуют развитию рака желудка. Все из-за того, что высокий уровень соли изменяет вязкость слизи, защищающей желудок, и усиливает образование N-нитрозосполук. Также потребление соли может стимулировать колонизацию бактерии Helicobacter pylori – сильнейшего фактора риска рака желудка.

К консервированным не крахмалистым овощам можно отнести морковь, свеклу, пастернак, репа и зеленые листовые овощи.

Ранее мы сообщали, что на украинских рынках стремительно дорожает популярный овощ.

Также мы писали, что врачи назвали три простых продукта для повышения иммунитета зимой.

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