Названы опасные для купания пляжи в Одессе: новый список

Пляжи в Одессе стали опасными для купания (фото: РБК-Украина)

Морская вода на двух одесских пляжах загрязнена микробами

Пляжи в Одессе стали опасными для купания. По мнению специалистов Одесского областного лабораторного центра Минздрава Украины, санитарно-микробиологические показатели морской воды на пляжах "Отрада" и 10-й станции Большого Фонтана не соответствуют нормам.

В ведомстве сообщили, что по результатам анализа проб воды на этих пляжах, посещать их лучше не стоит. Другие одесские пляжи по микробиологическим показателям находятся в норме. Также на пляжах в Одессе и области не зафиксированы нарушения санитарно-химических показателей морской воды.

Стоит отметить, что на вторую половину августа в Украине не рекомендуется купаться на нескольких пляжах в ряде регионов.

До этого по данным исследования запрет на купание действовал также на 13 и 16 станциях Большого Фонтана.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве запрещено купаться на 10 пляжах, там вывешены красные флаги - "купаться запрещено".

Отметим, вероятность заражения коронавирусом при посещении пляжей минимальная, это также касается зон отдыха в целом.