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В Госпотребслужбе оценили риски заражения коронавирусом на пляжах

Новости » Коронавирус     11.06.2020 - 22:02
В Госпотребслужбе оценили риски заражения коронавирусом на пляжах
Фото: пляж в Киеве (РБК-Украина)

Первые 5 пляжей в Киеве официально откроются 15 июня

Вероятность заражения коронавирусом при посещении пляжей минимальная. Это также касается зон отдыха в целом.

Об этом РБК-Украина сообщил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Комментируя ухудшение эпидемической ситуации в Киеве и возможность усиления карантина, Рубан заявил, что пляжи в любом случае будут работать.

"Передача коронавируса на пляжах и в зонах отдыха минимальная. Ухудшение ситуации не повлияет на открытие пляжей", - отметил чиновник.

По словам Рубана, купаться в Днепре и других водоемах официально разрешат только в случае положительного результата проб воды.

"Пять пляжей будут точно открыты, но решение будет принято в понедельник 15 июня, потому что мы ждем лабораторное исследование воды, оно будет в пятницу. Пляжи будут открыты, если состояние воды будет соответствовать требованиям", - подчеркнул Рубан.

Несмотря на то, что официального открытия пляжного сезона в столице еще не состоялось, киевские пляжи уже несколько дней забиты людьми.

В КП "Плесо" РБК-Украина сообщили, что людей на пляжах действительно много.

"Мы готовим и чистим пляжи. Но мы не знаем, пригодна ли вода. Нужны заключения", - отметили в пресс-службе.

Напомним, в Киевской городской администрации назвали самый распространенный способ передачи коронавируса.

Также отметим, что в случае ухудшения эпидемической ситуации Киев может ужесточить карантин.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины КиевКиевпляж
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