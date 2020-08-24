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Названі небезпечні для купання пляжі в Одесі: новий список

Одеса, Понеділок 24 серпня 2020 08:08
Названі небезпечні для купання пляжі в Одесі: новий список
Пляжі в Одесі стали небезпечними для купання (фото: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Морська вода на двох одеських пляжах забруднена мікробами

Пляжі в Одесі стали небезпечними для купання. На думку фахівців Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України, санітарно-мікробіологічні показники морської води на пляжах "Отрада" та 10-ї станції Великого Фонтану не відповідають нормам.

У відомстві повідомили, що за результатами аналізу проб води на цих пляжах, відвідувати їх краще не варто. Інші одеські пляжі за мікробіологічними показниками знаходяться в нормі. Також на пляжах в Одесі та області не зафіксовані порушення санітарно-хімічних показників морської води.

Варто відзначити, що на другу половину серпня в Україні не рекомендується купатися на декількох пляжах в ряді регіонів.

До цього за даними дослідження заборона на купання діяв на 13 і 16 станції Великого Фонтану.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві заборонено купатися на 10 пляжах, там вивішені червоні прапори - "купатися заборонено".

Зазначимо, ймовірність зараження коронавірусом при відвідуванні пляжів мінімальна, це також стосується зон відпочинку в цілому.

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