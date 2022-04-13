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Названы натуральные антибиотики, которые можно давать детям

Новина українською →
Среда 13 апреля 2022 21:07
Названы натуральные антибиотики, которые можно давать детям Фото: Медики назвали натуральные антибиотики, которые можно давать детям (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Врачи рассказали о натуральных антибиотиках, которые можно давать детям. В отличие от аптечных, эти средства не убивают микрофлору, а вот патогенам и инфекциям "сопротивление" они окажут.

Об этом пишет Країна здоров'я.

Один из самых эффективных - прополис. Он содержит фитонциды, которые уничтожают болезнетворные микроорганизмы, замедляют их рост и развитие.

Цитросепт - экстракт семян грейпфрута. Его используют для профилактики ОРВИ, гриппа, простуды, герпеса и даже пищевых отравлений.

Корень эхинацеи активно сопротивляется вирусам, бактериям и грибкам.

Сильный природный антибиотик - коллоидное серебро. Кроме того, это еще и хороший антисептик. Серебро способно нейтрализовать около 700 видов различных болезнетворных микроорганизмов.

Ранее мы писали, что врачи развенчали основные мифы об антибиотиках, в которые все верят.

Также названы лекарства, которые категорически запрещено пить вместе с алкоголем.

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