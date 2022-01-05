Врачи развенчали основные мифы про антибиотики, в которые все верят
Фото: Врачи рассказали об антибиотиках (pixabay.com)
Антибиотики – это препараты, основная задача которых – это убивать бактерии. Однако на просторах Украины почему-то возникают мифы, которые почему-то распространяют еще некоторые врачи.
Об этом написали медики в группе "Доказові" на Facebook.
Главные мифы об антибиотиках
- Не сбивают температуру (если 3 дня температура, это не повод принимать антибиотики)
- Не лечат кашель или хрипы
- Не лечат бронхиты (так как 95% бронхитов носят вирусный характер)
- Не является профилактикой от бактериальных осложнений
- Не лечат дисбактериоз (его вообще не следует диагностировать и лечить)
- Не лечат вирусы
- Не действуют лучше через укол
Напомним, что антибиотики - это антибактериальные лекарственные препараты из группы антимикробных препаратов. Природные и синтетические антибиотики широко применяются в качестве препаратов для лечения инфекций.
Кстати, антибиотики не всегда можно остановить размножение бактерий или убить их всех. Самые сильные могут выжить и продолжить распространяться.
Как мы ранее писали, врач развеял основные мифы о антидепрессантах, в которые верят украинцы.