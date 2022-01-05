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Врачи развенчали основные мифы про антибиотики, в которые все верят

Новина українською →
Среда 05 января 2022 10:26
Врачи развенчали основные мифы про антибиотики, в которые все верят Фото: Врачи рассказали об антибиотиках (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Антибиотики – это препараты, основная задача которых – это убивать бактерии. Однако на просторах Украины почему-то возникают мифы, которые почему-то распространяют еще некоторые врачи.

Об этом написали медики в группе "Доказові" на Facebook.

Главные мифы об антибиотиках

  • Не сбивают температуру (если 3 дня температура, это не повод принимать антибиотики)
  • Не лечат кашель или хрипы
  • Не лечат бронхиты (так как 95% бронхитов носят вирусный характер)
  • Не является профилактикой от бактериальных осложнений
  • Не лечат дисбактериоз (его вообще не следует диагностировать и лечить)
  • Не лечат вирусы
  • Не действуют лучше через укол

Напомним, что антибиотики - это антибактериальные лекарственные препараты из группы антимикробных препаратов. Природные и синтетические антибиотики широко применяются в качестве препаратов для лечения инфекций.

Кстати, антибиотики не всегда можно остановить размножение бактерий или убить их всех. Самые сильные могут выжить и продолжить распространяться.

Как мы ранее писали, врач развеял основные мифы о антидепрессантах, в которые верят украинцы.

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