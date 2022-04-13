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Названі натуральні антибіотики, які можна давати дітям

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Середа 13 квітня 2022 21:07
Названі натуральні антибіотики, які можна давати дітям Фото: Медики назвали натуральні антибіотики, які можна давати дітям (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Лікарі розповіли про натуральні антибіотики, які можна давати дітям. На відміну від аптечних, ці засоби не вбивають мікрофлору, а от патогенам та інфекціям опір вони чинитимуть.

Про це пише Країна здоров'я.

Один з найефективніших - прополіс. Він містить фітонциди, які знищують хвороботворні мікроорганізми, уповільнюють їх зростання та розвиток.

Цитросепт - екстракт насіння грейпфруту. Його використовують для профілактики ГРВІ, грипу, застуди, герпесу та навіть харчових отруєнь.

Коріння ехінацеї активно чинить опір вірусам, бактеріям та грибкам.

Сильний природний антибіотик - колоїдне срібло. Окрім того, це ще й хороший антисептик. Срібло здатне нейтралізувати близько 700 видів різних хвороботворних мікроорганізмів.

Раніше ми писали, що лікарі розвінчали основні міфи про антибіотики, в які всі вірять.

Також названо ліки, які категорично заборонено пити разом з алкоголем.

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