Названы лучшие места для путешествий в 2022 году: сохраните, чтобы не забыть

Сейчас большая часть мира медленно, но уверенно восстанавливается после пика пандемии коронавируса. И многие страны открывают свои границы для туристов. Поэтому самое время задуматься, куда можно было бы "махнуть" в следующем году.

В книге " Lonely Planet Best in Travel 2022 " собраны лучшие города, регионы и страны мира, которые было бы очень круто посетить после Нового года.

Топ-10 стран для посещения в 2022 году

Острова Кука Норвегия Маврикий Белиз Словения Ангилья Оман Непал Малави Египет

Если вы хотите чего-то более конкретного, тогда держите топ-10 регионов для путешествий от Lonely Planet.

Лучшие регионы для путешествий в 2022-м

Вест-фьорды (Исландия) Западная Вирджиния (США) Сишуанбаньна-Дайский автономный округ (Китай) Линия побережья Кента (Великобритания) Пуэрто-Рико (США) Сикоку (Япония) Пустыня Атакама (Чили) Живописный край (Scenic Rim) (Австралия) Остров Ванкувер (Канада) Бургундия (Франция)

И наконец - 10 самых рекомендуемых для путешествий городов.

Топ лучших городов для туристов в 2022 году