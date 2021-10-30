Названы лучшие места для путешествий в 2022 году: сохраните, чтобы не забыть

Сейчас большая часть мира медленно, но уверенно восстанавливается после пика пандемии коронавируса. И многие страны открывают свои границы для туристов. Поэтому самое время задуматься, куда можно было бы "махнуть" в следующем году.
Помочь путешествующим определиться с туристическими направлениями решили авторы известного издания Lonely Planet.
В книге "Lonely Planet Best in Travel 2022" собраны лучшие города, регионы и страны мира, которые было бы очень круто посетить после Нового года.
Если вы хотите чего-то более конкретного, тогда держите топ-10 регионов для путешествий от Lonely Planet.
И наконец - 10 самых рекомендуемых для путешествий городов.
Ранее мы писали про 20 лучших термальных локаций в Европе для посещения в 2021 году.