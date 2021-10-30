Названо найкращі місця для подорожей у 2022 році: збережіть, щоб не забути

Зараз більша частина світу повільно, але впевнено відновлюється після піку пандемії коронавірусу. І багато країн відкривають свої кордони для туристів. Тому саме час задуматися, куди можна було б "махнути" наступного року.

У книзі " Lonely Planet Best in Travel 2022 " зібрані кращі міста, регіони і країни світу, які було б дуже круто відвідати після Нового року.

Топ-10 країн для відвідування у 2022 році

Острови Кука Норвегія Маврикій Беліз Словенія Ангілья Оман Непал Малаві Єгипет

Якщо ви хочете чогось більш конкретного, тоді тримайте топ-10 регіонів для подорожей від Lonely Planet.

Кращі регіони для подорожей у 2022-му

Вест-фьорди (Ісландія) Західна Вірджинія (США) Сішуанбаньна-Дайська автономна префектура (Китай) Лінія узбережжя Кента (Велика Британія) Пуерто-Ріко (США) Сікоку (Японія) Пустеля Атакама (Чилі) Живописний край (Scenic Rim) (Австралія) Острів Ванкувер (Канада) Бургундія (Франція)

І нарешті - 10 найрекомендованіших для подорожей міст.

Топ кращих міст для туристів у 2022 році