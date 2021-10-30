RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Названо найкращі місця для подорожей у 2022 році: збережіть, щоб не забути

Автор: Дмитрий Войналович

Зараз більша частина світу повільно, але впевнено відновлюється після піку пандемії коронавірусу. І багато країн відкривають свої кордони для туристів. Тому саме час задуматися, куди можна було б "махнути" наступного року.

Допомогти подорожуючим визначитися з туристичними напрямами вирішили автори відомого видання Lonely Planet.

У книзі "Lonely Planet Best in Travel 2022" зібрані кращі міста, регіони і країни світу, які було б дуже круто відвідати після Нового року.

Топ-10 країн для відвідування у 2022 році

  1. Острови Кука
  2. Норвегія
  3. Маврикій
  4. Беліз
  5. Словенія
  6. Ангілья
  7. Оман
  8. Непал
  9. Малаві
  10. Єгипет

Якщо ви хочете чогось більш конкретного, тоді тримайте топ-10 регіонів для подорожей від Lonely Planet.

Кращі регіони для подорожей у 2022-му

  1. Вест-фьорди (Ісландія)
  2. Західна Вірджинія (США)
  3. Сішуанбаньна-Дайська автономна префектура (Китай)
  4. Лінія узбережжя Кента (Велика Британія)
  5. Пуерто-Ріко (США)
  6. Сікоку (Японія)
  7. Пустеля Атакама (Чилі)
  8. Живописний край (Scenic Rim) (Австралія)
  9. Острів Ванкувер (Канада)
  10. Бургундія (Франція)

І нарешті - 10 найрекомендованіших для подорожей міст.

Топ кращих міст для туристів у 2022 році

  1. Окленд (Нова Зеландія)
  2. Тайбей (Тайвань)
  3. Фрайбург (Німеччина)
  4. Атланта (США)
  5. Лагос (Нігерія)
  6. Нікосія (Кіпр)
  7. Дублін (Ірландія)
  8. Меріда (Юкатан) (Мексика)
  9. Флоренція (Італія)
  10. Кьонджу (Південна Корея)

Раніше ми писали про 20 кращих термальних локацій в Європі для відвідування у 2021 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Відпочинок за кордоном