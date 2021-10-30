Названо найкращі місця для подорожей у 2022 році: збережіть, щоб не забути

Зараз більша частина світу повільно, але впевнено відновлюється після піку пандемії коронавірусу. І багато країн відкривають свої кордони для туристів. Тому саме час задуматися, куди можна було б "махнути" наступного року.
Допомогти подорожуючим визначитися з туристичними напрямами вирішили автори відомого видання Lonely Planet.
У книзі "Lonely Planet Best in Travel 2022" зібрані кращі міста, регіони і країни світу, які було б дуже круто відвідати після Нового року.
Якщо ви хочете чогось більш конкретного, тоді тримайте топ-10 регіонів для подорожей від Lonely Planet.
І нарешті - 10 найрекомендованіших для подорожей міст.
Раніше ми писали про 20 кращих термальних локацій в Європі для відвідування у 2021 році.