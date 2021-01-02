Названы имена самых богатых людей в мире: список Bloomberg

Илон Маск и Билл Гейтс (коллаж: РБК-Украина)

Ряд мировых миллиардеров стали еще богаче за 2020 год. Несмотря на ожидания общественности, по тем или иным причинам главным богатеям на планете удалось не только сохранить, но и преумножить свое состояние на фоне пандемии COVID-19. По данным Bloomberg Billionaires Index, благосостояние 500 самых богатых людей на земле приумножилось еще на 1,8 триллиона долларов США.

Таким образом, их состояние суммарно составляет около 7,6 трлн долларов США. По подсчетам, уровень богатства подскочил за 2020 год на 31 процент, что является самым большим скачком за 8-летнюю историю индекса миллиардеров Bloomberg.

Из 500 человек есть 5 человек, чье состояние превышает 100 миллиардов долларов США. Эта величина непропорциональна, потому что среднее состояние 20 человек ниже нее достигает 50 миллиардов долларов США. Так, самыми богатыми людьми 2020 года стали:

Джефф Безос. Основатель платформы онлайн-покупок Amazon.com Inc остается богатым человеком номер один в мире. Состояние составляет 190 миллиардов долларов США. Илон Маск. Основатель компании по производству электромобилей Tesla стал самым богатым человеком в мире после резкого роста стоимости Tesla Inc. Состояние составляет 170 миллиардов долларов США. Билл Гейтс. Американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft имеет состояние, которое оценивается в 132 миллиарда долларов США. Бернар Арно - французский бизнесмен-миллиардер, президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Его состояние оценивается в 114 миллиардов долларов США. Марк Цукерберг. Основатель Facebook заработал 104 миллиарда долларов США Уоррен Баффет. Известный акционер, вложившийся в Apple, IBM и многих других успешных проектов, сколотил капитал в размере 87,6 млрд долларов. Ларри Пейдж – сооснователь поисковой системы Google обладает капиталом в размере 82,4 млрд долларов США. Стив Баллмер. Генеральный директор Корпорации Майкрософт владеет активами и пассивами, оцениваемыми в 80,4 миллиарда долларов. Сергей Брин, также являющийся сооснователем поисковой системы Google, сколотил капитал суммой в 79,8 млрд долларов. Ларри Эллисон. Американский предприниматель, бывший генеральный директор Oracle и крупнейший акционер компании NetSuite обладает состоянием в 79,7 миллиарда долларов.

Скриншот (bloomberg.com)

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