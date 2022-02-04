Названы группы крови с самым сильным иммунитетом: не боятся вирусов и инфекций

Ученые считают, что группа крови влияет на состояние защиты организма человека. В зависимости от группы крови, может быть разная выработка интерферона и борьба с вирусными инфекциями.

Специалисты назвали группы крови, которые обладают самыми сильной защитой от патогенов. Об этом сообщает GSM со ссылкой на новое исследование Гарвардского университета.

Недавнее исследование ученых показало, что группы крови действительно влияют на способность организма вырабатывать интерферон при попадании в организм вирусной инфекции. А это напрямую связано с защитной функцией иммунной системы.

Интерфероны – это белки, которые выделяют клетки организма при попадании вирусов, бактерий и низкомолекулярных органических соединений.

У людей с I и III группами крови исследования показали средние результаты. Организм человека с такими группами крови способен выработать 80% и 91% соответственно. Это значит, что такие люди защищены от тяжелых последствий вирусных инфекций и других заболеваний, где нужна хорошая реакция иммунной системы. В том числе и от последствий коронавируса.

У обладателей II группы крови шансов обойтись без серьезных последствий при заболевании вирусными инфекциями намного меньше – всего 40%. Более половины людей с такой группой крови склонны к осложнениям после болезней.

Кроме того, такие люди более склонны к другим заболеваниям и чаще болеют простудами, гриппом и тяжелее переносят любые воспалительные процессы в организме.

Самыми сильными, по словам ученых, оказались люди с IV группой крови. У 92% добровольцев было обнаружено, что интерферон вырабатывается в нужном объеме для защиты организма. А порой даже и в избыточном количестве.

Именно с такой группой крови люди более стойкие к вирусным инфекциям и лучше всех защищены от тяжелых последствий и осложнений.