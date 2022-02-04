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Названі групи крові з найсильнішим імунітетом: не бояться вірусів та інфекцій

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П'ятниця 04 лютого 2022 10:21
Названі групи крові з найсильнішим імунітетом: не бояться вірусів та інфекцій Вчені назвали групу крові з найсильнішим імунітетом (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Вчені вважають, що група крові впливає на стан захисту організму людини. Залежно від групи крові, може бути різне вироблення інтерферону і боротьба з вірусними інфекціями.

Фахівці назвали групи крові, які володіють найсильнішими захистом від патогенів. Про це повідомляє GSM з посиланням на нове дослідження Гарвардського університету.

Недавнє дослідження вчених показало, що групи крові дійсно впливають на здатність організму виробляти інтерферон при попаданні в організм вірусної інфекції. А це безпосередньо пов'язано із захисною функцією імунної системи.

Інтерферони - це білки, які виділяють клітини організму при попаданні вірусів, бактерій і низькомолекулярних органічних сполук.

У людей з I та III групами крові дослідження показали середні результати. Організм людини з такими групами крові здатний виробити 80% і 91% відповідно. Це означає, що такі люди захищені від важких наслідків вірусних інфекцій та інших захворювань, де потрібна хороша реакція імунної системи. У тому числі й від наслідків коронавірусу.

У володарів II групи крові шансів обійтися без серйозних наслідків при захворюванні вірусними інфекціями набагато менше – всього 40%. Більше половини людей з такою групою крові схильні до ускладнень після хвороб.

Крім того, такі люди більш схильні до інших захворювань і частіше хворіють на застуди, грипом і важче переносять будь-які запальні процеси в організмі.

Найсильнішими, за словами вчених, виявилися люди з IV групою крові. У 92% добровольців було виявлено, що інтерферон виробляється в потрібному обсязі для захисту організму. А часом навіть і в надмірній кількості.

Саме з такою групою крові люди більш стійкі до вірусних інфекцій і краще за всіх захищені від важких наслідків і ускладнень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вченим вдалося відкрити групу крові довгожителів.

А також розповідали про те, що вчені з'ясували, яка група крові найбільш схильна до нервових зривів і депресій.

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ученые исследование группы крови
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