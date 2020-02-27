Названы главные продукты для очищения организма: доступны всем

Продукты для очищения организма (фото: pixabay.com)

Врачи рассказали, какими простыми и доступными продуктами можно почистить организм от токсинов

Врачи назвали топ полезных и доступных каждому украинцу продуктов, при помощи которых можно очистить организм от токсинов. При этом все эти чудодейственные продукты можно найти, как на рынке, так и в любом супермаркете, по доступной каждому цене. Чем лучше всего чистить организм - в материале Styler.

Яблоки

Этот недорогой фрукт отлично подходит для детоксикации, а яблочный сок поможет справиться с последствиями воздействия на организм разных сезонных вирусов. Пектин, содержащийся во фруктах, поможет вывести из организма соединения тяжелых металлов и другие токсины.

Свекла

Свекла помогает главному очистителю нашего организма - печени - выводить опасные токсины. Врачи рекомендуют употреблять свеклу в абсолютно различных вариациях - вареную, печеную, тушеную, добавлять в соленые блюда и даже в десерты.

Сельдерей

Незаменимый овощ при детоксикации. Поможет очистить кровь, препятствует накоплению мочевой кислоты в суставах, стимулирует работу щитовидки и гипофиза. Этот помощник работает и как диуретик, облегчая работу почкам и мочевому пузырю.

Капуста

Противовоспалительные свойства капусты известны очень давно. Капустный сок незаменим при язве желудка, а молочная кислота, содержащаяся в овоще, поможет сохранить здоровье толстого кишечника. Кроме прочего в капусте содержится сульфорфан, вещество, которое помогает организму бороться с токсинами.

Чеснок

Овощ содержит аллицин, помогающий выводить токсины. Вещество способствует нормальному состоянию белых кровяных клеток. Чеснок очищает кровь и помогает выводить из организма никотин.

Лимон

Лимонный сок рекомендуют добавлять в теплую воду. Такой чудо-напиток - своеобразный тоник для печени и сердца. Лимон также предотвращает образование камней в почках.

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