Названы главные источники загрязнения в квартире: в три раза выше, чем на улице

Ученые заявили, что уровень загрязненности воздуха в квартире может быть в три раза выше, чем на открытом воздухе. И главными тому причинами являются приготовление еды и уборка.

А за последние месяцы этот показатель возрос из-за карантина, ведь люди больше времени стали проводить в четырех стенах. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на исследования ученых.

Почему готовка еды загрязняет воздух

В процессе приготовления пищи выделяются опасные для здоровья токсичные вещества PM2,5.

Химики говорят, что во время готовки ужина уровень вещества может превысить его содержание на улицах Дели. А, как известно, столица Индии - один из самых грязных городов в мире.

Что не так с уборкой

Во время уборки в квартире в воздух попадают опасные летучие органические соединения (ЛОС), которые выделяет бытовая химия.

Источниками ЛОС могут быть также гель для душа, освежитель воздуха, клей, чернила, краска, герметик, древесина и стройматериалы.

А поскольку мы проводим в помещении большую часть времени, то дышим опасными токсичными веществами. Специалисты советуют больше внимания уделать прогулкам на открытом воздухе - лучше всего в зеленой зоне.

В чем опасность грязного воздуха квартиры

Плохое качество воздуха в помещении связано с целым рядом заболеваний, включая астму, пневмонию, рак легких, хроническую обструктивную болезнь легких и сердечно-сосудистые заболевания.

В ВОЗ подсчитали, что около 3,8 миллиона человек в год умирают от воздействия загрязнения атмосферного воздуха в домашних условиях.

Ранее мы писали, что в Николаеве произошла экологическая катастрофа на лимане.