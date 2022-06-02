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Названо хвороби, якими можна заразитися від домашніх тварин

Новость на русском →
Четвер 02 червня 2022 08:10
Названо хвороби, якими можна заразитися від домашніх тварин Чим тварини можуть заразити людину (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Домашні тварини стали частиною життя багатьох людей. Вони допомагають побороти самотність, покращити настрій. Проте через зневажливе ставлення до стану здоров'я тварин, людина може заразитися різними хворобами.

Якими хворобами людина може заразитись, повідомили у Instagram-спільноті "sviy.doc".

Важливо пам'ятати, що не всі тварини є інфіковані. Зокрема, домашні тварини мають оглядатись у ветеринара і отримувати протиглисну профілактику та вакцини.

Що стосується диких тварин, то їх краще не чіпати та ретельно мити руки після контакту. Також варто вибирати місце для купання чи пиття води, де це дозволено.

Якими хворобами можна заразитись

  • від мишей - лептоспіроз. Вони виділяють інфекцію з сечею. Передається людині вже через водойми (купання, миття рук, пиття). Потрапляє збудник через очі, слизові, мікротріщини на тілі;
  • собаки та коти - токсокароз. Експерти кажуть, що з випорожненнями хворих тварин виділяються яйця токсокар;
  • свиней, корів та ведмедей - трихінельоз та теніоз. Людина не знаючи цього може вживати інфіковане личинками м’яса, яке термічно не оброблене;
  • собаки, коти, зайці та вівці - ехінококоз. Можна заразитись при контакті з інфікованими тваринами;
  • кури, качки та корови - сальмонельоз. У хворих тварин інфіковано: яйця (шкаралупа), м'ясо (можна інфікуватись під час забою чи готування), молоко. Людина теж з випорожненнями та недостатньою особистою гігієною може інфікувати інших людей;
  • риби - дифілоботріоз та опісторхоз. Сира, термічно не оброблена та слабо просолена риба може бути інфікована;
  • голуби, індики та качки - орнітоз. Заразити людину можуть повітряно-крапельним шляхом (слиз) чи з пилом (випорожнення) хворих птахів;
  • кліщ- кліщовий енцефаліт, хвороба Лайма. Інфікування відбувається через укус інфікованого кліща, тривале присмоктування чи невдале видалення його;
  • отрута гадюки руйнує червоні кров’яні тільця крові - утворюється крововилив. Не всі змії є отруйними, але краще їх уникати.

Раніше ми повідомляли, що стало відомо, як впливають домашні тварини на здоров'я дітей.

Також ми писали, як допомогти тваринам в закритих квартирах.

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