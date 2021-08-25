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Названы автомобили, за которые украинцам придется заплатить большой налог: перечень

Автор: Тетяна Самарук

В Украине в июле местные бюджеты были пополнены транспортным налогом на 5,9 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные Государственной налоговой службы.

Так, в период 1 января и до конца июля включительно в бюджет поступило 37 млн гривен от украинцев, у которых в арсенале роскошные авто.

Всего 248 моделей автомобилей подлежат налогообложению, а именно:

  • AstonMartin;
  • Audi;
  • Bentley;
  • BMW;
  • Cadillac;
  • Chevrolet;
  • Ferrari;
  • Jaguar;
  • Lamborghini;
  • LandRover;
  • Lexus;
  • Maserati;
  • Mclaren;
  • Mercedes-Benz;
  • Rolls-Royce;
  • Tesla;
  • Porsche.

Стоимость налога за автомобили

Важно, что сумма транспортного налога за каждый автомобиль составляет 25 тысяч гривен.

Кроме того, если стоимость автомобиля превышает 2.25 млн гривен на автомобильном рынке (а это соответствует 375 размерам минимальной заработной платы), и возраст машины не старше 5 лет с года выпуска, то украинцы обязаны оплачивать данный сбор.

Также Министерство экономики разработало специальный калькулятор, который поможет быстро рассчитать стоимость авто.

Однако, в связи с ростом минимальной заработной платы и соответственно повышением цен на авто, было сделано предложение: снизить цену до 200 "минималок". ЭВ частности, это заставит украинский платить налог за роскошные автомобили, которые стоят от 1.2 млн гривен.

Ранее мы сообщали, что водитель едва не попал под колеса гоночного Porsche, пытаясь завести авто при включенной передаче.

Также под Днепром люди из авто набросились на пешеходов. Они били их руками и ногами.

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