Названы авто, которые практически не поддаются коррозии: лучшие кузовы

Porsche Cayenne, первое поколение, 2002-2010 годов выпуска

У этих авто очень качественное лакокрасочное покрытие, которому не вредят даже мелкие удары. ЛКП на таких машинах отлично сопротивляется появлению сколов и потертостей. Также металлическим частям автомобиля обеспечили хорошую антикоррозийную защиту.

Audi A6, кузов C6, 2004-2011 годов

Audi A6 третьего поколения тоже славится неплохой антикоррозийной защитой. Эксперты говорят, что металл в этих авто стойко противостоит появлению ржавчины. Секрет этих кузовов - в использовании алюминия и прочной структуре, укрепленной в множестве точек.

Volvo S80, второе поколение, 2006-2016 годов

Создатели этих авто не пожалели сил и средств на достойную защиту кузова. Кузов, выполненный из оцинкованной стали, даже после появления царапин или сколов еще долгое время не подаёт признаков появления ржавчины.

Volvo XC90, первое поколение, 2002-2014

Этот кроссовер обладает неплохой защитой от коррозии, несмотря на стальной кузов. Volvo XC90 выполнен из стали высокого качества, да и ЛКП отличается надежностью.

BMW, 1-я серия, кузов E87, 2004-2013

Производитель не пожалел сил на свою дебютную модель. Для покраски авто были использованы высококачественные материалы, которые долго держатся даже в местах сколов и обширных повреждений. Алюминиевых частей в BMW немного, зато в конструкции имеется качественная оцинкованная сталь.

Opel Insignia, 2008-2017

Автомобиль имеет эластичное, хоть и не очень толстое, лакокрасочное покрытие и хорошую защиту от коррозии. Появляющиеся сколы и царапины можно убирать не спеша, коррозия разрастается очень медленно.

BMW, 5-я серия, кузов E60, 2003-2010

Это авто имеет стойкое лакокрасочное покрытие в совокупности с приличной защитой от коррозии, которые надежно и долго защищают кузов. Перед автомобиля изготовлен из алюминия, поэтому ржавчина ему не страшна.