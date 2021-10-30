Названы авто, которые практически не поддаются коррозии: лучшие кузовы

Многие автомобили очень плохо переносят зимние периоды - перепады температур, влажность, снег, слякоть. К тому же на кузов могут влиять различные реагенты, которыми посыпают наши заснеженные дороги. Но есть и некоторые авто, кузовы которых эксперты называют самыми крепкими.
Об этом пишет 2drive.
У этих авто очень качественное лакокрасочное покрытие, которому не вредят даже мелкие удары. ЛКП на таких машинах отлично сопротивляется появлению сколов и потертостей. Также металлическим частям автомобиля обеспечили хорошую антикоррозийную защиту.
Audi A6 третьего поколения тоже славится неплохой антикоррозийной защитой. Эксперты говорят, что металл в этих авто стойко противостоит появлению ржавчины. Секрет этих кузовов - в использовании алюминия и прочной структуре, укрепленной в множестве точек.
Создатели этих авто не пожалели сил и средств на достойную защиту кузова. Кузов, выполненный из оцинкованной стали, даже после появления царапин или сколов еще долгое время не подаёт признаков появления ржавчины.
Этот кроссовер обладает неплохой защитой от коррозии, несмотря на стальной кузов. Volvo XC90 выполнен из стали высокого качества, да и ЛКП отличается надежностью.
Производитель не пожалел сил на свою дебютную модель. Для покраски авто были использованы высококачественные материалы, которые долго держатся даже в местах сколов и обширных повреждений. Алюминиевых частей в BMW немного, зато в конструкции имеется качественная оцинкованная сталь.
Автомобиль имеет эластичное, хоть и не очень толстое, лакокрасочное покрытие и хорошую защиту от коррозии. Появляющиеся сколы и царапины можно убирать не спеша, коррозия разрастается очень медленно.
Это авто имеет стойкое лакокрасочное покрытие в совокупности с приличной защитой от коррозии, которые надежно и долго защищают кузов. Перед автомобиля изготовлен из алюминия, поэтому ржавчина ему не страшна.
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