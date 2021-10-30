Названі авто, які практично не піддаються корозії: найкращі кузови

Багато автомобілів дуже погано переносять зимові періоди - перепади температур, вологість, сніг, сльота. До того ж на кузов можуть впливати різні реагенти, якими посипають наші засніжені дороги. Але є і деякі авто, кузови яких експерти називають найміцнішими.
Про це пише 2drive.
У цих авто дуже якісне лакофарбове покриття, якому не шкодять навіть дрібні удари. ЛКП на таких машинах відмінно чинить опір появі відколів і потертостей. Також металевим частинам автомобіля забезпечили хороший антикорозійний захист.
Audi A6 третього покоління теж славиться непоганий антикорозійним захистом. Експерти кажуть, що метал в цих авто стійко протистоїть появі іржі. Секрет цих кузовів - у використанні алюмінію і міцній структурі, укріпленій в безлічі точок.
Творці цих авто не пошкодували сил і засобів на гідний захист кузова. Кузов, виконаний з оцинкованої сталі, навіть після появи подряпин або відколів ще довгий час не подає ознак появи іржі.
Цей кросовер має непоганий захист від корозії, незважаючи на сталевий кузов. Volvo XC90 виконаний зі сталі високої якості, та й ЛКП відрізняється надійністю.
Виробник не пошкодував сил на свою дебютну модель. Для фарбування авто були використані високоякісні матеріали, які довго тримаються навіть в місцях відколів і великих пошкоджень. Алюмінієвих частин в BMW небагато, зате в конструкції є якісна оцинкована сталь.
Автомобіль має еластичне, хоч і не дуже товсте, лакофарбове покриття і хороший захист від корозії. Виниклі відколи і подряпини можна прибирати не поспішаючи, корозія розростається дуже повільно.
Це авто має стійке лакофарбове покриття в сукупності з пристойним захистом від корозії, які надійно і довго захищають кузов. Перед автомобіля виготовлений з алюмінію, тому іржа йому не страшна.
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