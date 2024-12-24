Названо знаки Зодіаку, яким бракує впевненості в собі

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Collective World розповідає про знаки Зодіаку, які часто залишаються самокритичними до себе та не хочуть вірити у власні сили.

Риби

Вони мають тенденцію до низької самооцінки. Представники цього знаку не надто впевнені в собі, і в результаті можуть через це страждати.

Вони не встановлюють суворі межі з людьми, оскільки не надто вірять у власну цінність. Щоб виправити ситуацію та підняти самооцінку, цьому знаку варто повірити у власну обдарованість і відшукати свої таланти.

Близнюки

Їхня нерішучість змушує сумніватися у власних рішеннях, а значить, і в собі. І не має значення, про що йдеться: про маленький вибір чи щось серйозне. Вони часто цінують думку інших більше за свою і бояться зробити неправильний вибір.

Астрологи радять Близнюкам, які хочуть попрацювати над власною впевненістю, почати довіряти інтуїції та вірити, що їм під силу абсолютно все.

Діва

Цей знак Зодіаку неймовірно суворий до себе. Він глибоко самокритичний та ніколи не поступається ласкавим ставленням до себе. Не має значення, наскільки маленькою могла бути помилка - якщо Діва її зробила, то готова нести за це покарання, оскільки така поведінка - частина їхньої сутності.

Представники цього знаку використовують будь-яку помилку як доказ того, що вони погані люди і їм судилося зазнати невдачі у всьому, до чого вони торкаються. Для покращення ситуації варто стати більш добрими до себе та практикувати позитивну розмову з собою.