Названы знаки Зодиака, которым не хватает уверенности в себе

Среди всех астрологических символов есть те, которым не хватает уверенности в себе.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World рассказывает о знаках Зодиака, которые часто остаются самокритичными к себе и не хотят верить в собственные силы.

Рыбы

Они имеют тенденцию к низкой самооценке. Представители этого знака не слишком уверены в себе, и в результате могут из-за этого страдать.

Они не устанавливают строгие границы с людьми, поскольку не слишком верят в собственную ценность. Чтобы исправить ситуацию и поднять самооценку, этому знаку стоит поверить в собственную одаренность и отыскать свои таланты.

Близнецы

Их нерешительность заставляет сомневаться в собственных решениях, а значит, и в себе. И не имеет значения, о чем идет речь: о маленьком выборе или о чем-то серьезном. Они часто ценят мнение других больше своего и боятся сделать неправильный выбор.

Астрологи советуют Близнецам, которые хотят поработать над собственной уверенностью, начать доверять интуиции и верить, что им под силу абсолютно все.

Дева

Этот знак Зодиака невероятно строг к себе. Он глубоко самокритичен и никогда не уступает ласковым отношением к себе. Не имеет значения, насколько маленькой могла быть ошибка - если Дева ее совершила, то готова нести за это наказание, поскольку такое поведение - часть их сущности.

Представители этого знака используют любую ошибку как доказательство того, что они плохие люди и им суждено потерпеть неудачу во всем, к чему они прикасаются. Для улучшения ситуации стоит стать более добрыми к себе и практиковать позитивный разговор с собой.