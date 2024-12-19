Які чотири знаки Зодіаку наділені безмежною удачею? Вони народилися щасливчиками

Жоден із представників цих астрологічних символів не народився під "поганим знаком". Усім їм пощастило, оскільки Сонце, Місяць і Зірки опинилися у такому положенні, що дозволили їм стати найщасливішими з-поміж інших.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Collective World розповідає про знаки Зодіаку, які мають безмежну удачу.

Терези

Вами керує Венера - планета, яка найбільше відповідає за удачу. Можливо, вам не завжди щастить у матеріальних благах, проте ви маєте любов і здоров'я, а це робить вас багатшими за будь-якого мільярдера.

Окрім того, Терези випромінюють любов і здоров'я, що дозволяє грошам опинятися у ваших кишенях. Вас часто сприймають як прихильників справедливості, і в більшості випадків удача справді залишається на вашій стороні.

Стрілець

Вами керує Юпітер, який часто пов'язують із фізичним зціленням, матеріальним багатством та навіть дивами. Це не означає, що вам дозволено робити все, що завгодно, але це свідчить про те, що незалежно від того, скільки ви маєте, ви завжди наділені чимось добрим та хорошим.

Доброзичливі й всезнаючі зірки, які керують нашим життям, готові давати вам свої щедроти, але лише тим, хто їх справді цінує. Коли справа стосується здоров'я та багатства, Стрільцям щастить трохи більше, ніж іншим.

Лев

Це вогняний знак, яким керує Сонце, і свою головну удачу він отримав ще при народженні. Лев може бути несхильним до випадкових моментів щастя, як-от виграш у лотерею.

Проте по життю Леви володіють величезним драйвом, пристрастю, впевненістю, силою і харизмою. Вони поєднують у собі ці риси, прокладаючи шлях до успіху і протистоячи будь-яким невдачам. Воля та рішучість допомагають їм у всьому.

Телець

Як і Терези, Тельцем керує Венера. Це означає, що Тельці більше за інших схильні насолоджуватися радощами життя.

Їм не завжди щастить у фінансових питаннях, але коли справа стосується здоров'я та мудрості, їхні перспективи дуже непогані. Якщо ви Телець і маєте здоров'я та мудрість, не сумнівайтеся, що рано чи пізно навчитеся заробляти гроші.