Названо "жіночий" фактор серцево-судинних хвороб: ризик зростає у 2-3 рази!

Серцево-судинні захворювання у чоловіків і жінок мають, як спільні - як от спосіб життя, вага, шкідливі звички, так і різні фактори ризику. Одним з найбільш визначних для жінок є менопауза - період, коли ймовірність ССЗ різко зростає.

Про це Instagram розповіла кардіолог Анна Калиневич.

Менопауза - не хвороба

За словами кардіолога, клімакс (менопауза) - це не хвороба, а природний фізіологічний процес, який переживає кожна зріла жінка.

Ось такі симптоми властиві періоду менопаузи:

зміни психологічного стану (тривога, підвищена дратівливість, депресія);

припливи жару;

безсоння;

пітливість;

сухість шкіри та слизових, зокрема, статевих органів;

серцебиття;

підвищення артеріального тиску.

Ризик ССЗ різко зростає під час клімаксу

Анна Калиневич наголосила, що після настання менопаузи ризик розвитку серцево-судинної патології зростає у 2-3 рази.

Для жінок менопауза, як правило, настає в 45-55 роки.

В цей період знижується рівень жіночих статевих гормонів - естрогену та прогестерону, які беруть участь в регуляції тонусу судин і артеріального тиску! Тому організм фактично залишається без "захисту".

В менопаузі відбувається:

прискорений розвиток артеріальної гіпертензії (постійно підвищеного тиску);

процес формування бляшок в судинах.

Майже в 56-58% жінок, період розвитку артеріальної гіпертензії приходиться на період перименопаузи.

Кардіолог рекомендує всім пацієнтам з артеріальною гіпертонією, включаючи і жінок в менопаузі, призначати антигіпертензивну терапію.

Як жінка може вберегти себе у цей період

Дотримуйтеся цих простих порад, щоб захиститися від ССЗ:

Більше рухайтесь - ходіть 40-60 хвилин на день.

Пийте не менше 1,5-2 л води - це знизить ризик тромбоутворення.

Кидайте палити - нікотин викликає спазм судин і збільшує ризик серцевих захворювань.

Введіть у раціон більше овочів і фруктів.

Слідкуйте за рівнем цукру і холестерину.

Якщо АТ тримається вище ніж 140/90 мм рт. ст. - зверніться до кардіолога.

Лікарка порадила жінкам любити себе і піклуватися про своє здоров'я, адже це - дуже важливо!