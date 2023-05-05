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Названо "жіночий" фактор серцево-судинних хвороб: ризик зростає у 2-3 рази!

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П'ятниця 05 травня 2023 07:01
Названо "жіночий" фактор серцево-судинних хвороб: ризик зростає у 2-3 рази! Які фактори ризику ССЗ у жінок (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Серцево-судинні захворювання у чоловіків і жінок мають, як спільні - як от спосіб життя, вага, шкідливі звички, так і різні фактори ризику. Одним з найбільш визначних для жінок є менопауза - період, коли ймовірність ССЗ різко зростає.

Про це Instagram розповіла кардіолог Анна Калиневич.

Менопауза - не хвороба

За словами кардіолога, клімакс (менопауза) - це не хвороба, а природний фізіологічний процес, який переживає кожна зріла жінка.

Ось такі симптоми властиві періоду менопаузи:

  • зміни психологічного стану (тривога, підвищена дратівливість, депресія);
  • припливи жару;
  • безсоння;
  • пітливість;
  • сухість шкіри та слизових, зокрема, статевих органів;
  • серцебиття;
  • підвищення артеріального тиску.

Ризик ССЗ різко зростає під час клімаксу

Анна Калиневич наголосила, що після настання менопаузи ризик розвитку серцево-судинної патології зростає у 2-3 рази.

Для жінок менопауза, як правило, настає в 45-55 роки.

В цей період знижується рівень жіночих статевих гормонів - естрогену та прогестерону, які беруть участь в регуляції тонусу судин і артеріального тиску! Тому організм фактично залишається без "захисту".

В менопаузі відбувається:

  • прискорений розвиток артеріальної гіпертензії (постійно підвищеного тиску);
  • процес формування бляшок в судинах.

Майже в 56-58% жінок, період розвитку артеріальної гіпертензії приходиться на період перименопаузи.

Кардіолог рекомендує всім пацієнтам з артеріальною гіпертонією, включаючи і жінок в менопаузі, призначати антигіпертензивну терапію.

Як жінка може вберегти себе у цей період

Дотримуйтеся цих простих порад, щоб захиститися від ССЗ:

  • Більше рухайтесь - ходіть 40-60 хвилин на день.
  • Пийте не менше 1,5-2 л води - це знизить ризик тромбоутворення.
  • Кидайте палити - нікотин викликає спазм судин і збільшує ризик серцевих захворювань.
  • Введіть у раціон більше овочів і фруктів.
  • Слідкуйте за рівнем цукру і холестерину.
  • Якщо АТ тримається вище ніж 140/90 мм рт. ст. - зверніться до кардіолога.

Лікарка порадила жінкам любити себе і піклуватися про своє здоров'я, адже це - дуже важливо!

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