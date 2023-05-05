Названо "жіночий" фактор серцево-судинних хвороб: ризик зростає у 2-3 рази!
Серцево-судинні захворювання у чоловіків і жінок мають, як спільні - як от спосіб життя, вага, шкідливі звички, так і різні фактори ризику. Одним з найбільш визначних для жінок є менопауза - період, коли ймовірність ССЗ різко зростає.
Про це Instagram розповіла кардіолог Анна Калиневич.
Менопауза - не хвороба
За словами кардіолога, клімакс (менопауза) - це не хвороба, а природний фізіологічний процес, який переживає кожна зріла жінка.
Ось такі симптоми властиві періоду менопаузи:
- зміни психологічного стану (тривога, підвищена дратівливість, депресія);
- припливи жару;
- безсоння;
- пітливість;
- сухість шкіри та слизових, зокрема, статевих органів;
- серцебиття;
- підвищення артеріального тиску.
Ризик ССЗ різко зростає під час клімаксу
Анна Калиневич наголосила, що після настання менопаузи ризик розвитку серцево-судинної патології зростає у 2-3 рази.
Для жінок менопауза, як правило, настає в 45-55 роки.
В цей період знижується рівень жіночих статевих гормонів - естрогену та прогестерону, які беруть участь в регуляції тонусу судин і артеріального тиску! Тому організм фактично залишається без "захисту".
В менопаузі відбувається:
- прискорений розвиток артеріальної гіпертензії (постійно підвищеного тиску);
- процес формування бляшок в судинах.
Майже в 56-58% жінок, період розвитку артеріальної гіпертензії приходиться на період перименопаузи.
Кардіолог рекомендує всім пацієнтам з артеріальною гіпертонією, включаючи і жінок в менопаузі, призначати антигіпертензивну терапію.
Як жінка може вберегти себе у цей період
Дотримуйтеся цих простих порад, щоб захиститися від ССЗ:
- Більше рухайтесь - ходіть 40-60 хвилин на день.
- Пийте не менше 1,5-2 л води - це знизить ризик тромбоутворення.
- Кидайте палити - нікотин викликає спазм судин і збільшує ризик серцевих захворювань.
- Введіть у раціон більше овочів і фруктів.
- Слідкуйте за рівнем цукру і холестерину.
- Якщо АТ тримається вище ніж 140/90 мм рт. ст. - зверніться до кардіолога.
Лікарка порадила жінкам любити себе і піклуватися про своє здоров'я, адже це - дуже важливо!
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