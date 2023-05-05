Назван "женский" фактор сердечно-сосудистых заболеваний: риск возрастает в 2-3 раза!
Сердечно-сосудистые заболевания у мужчин и женщин имеют, как общие - например, образ жизни, вес, вредные привычки, так и разные факторы риска. Одним из наиболее определяющих для женщин является менопауза - период, когда вероятность ССЗ резко возрастает.
Об этом Instagram рассказала кардиолог Анна Калиневич.
Менопауза - не болезнь
По словам кардиолога, климакс (менопауза) - это не болезнь, а естественный физиологический процесс, который переживает каждая зрелая женщина.
Вот такие симптомы свойственны периоду менопаузы:
- изменения психологического состояния (тревога, повышенная раздражительность, депрессия);
- приливы жара;
- бессонница;
- потливость;
- сухость кожи и слизистых, в частности половых органов;
- сердцебиение;
- повышение АД.
Риск ССЗ резко возрастает во время климакса
Анна Калиневич отметила, что после наступления менопаузы риск развития сердечно-сосудистой патологии возрастает в 2-3 раза.
Для женщин менопауза, как правило, наступает в 45-55 лет.
В этот период снижается уровень женских половых гормонов - эстрогена и прогестерона, участвующих в регуляции тонуса сосудов и артериального давления! Поэтому организм практически остается без "защиты".
В менопаузе происходит:
- учащенное развитие артериальной гипертензии (постоянно повышенного давления);
- процесс формирования бляшек в сосудах.
Почти у 56-58% женщин период развития артериальной гипертензии приходится на период перименопаузы.
Кардиолог рекомендует всем пациентам с артериальной гипертонией, включая женщин в менопаузе, назначать антигипертензивную терапию.
Как женщина может уберечь себя в этот период
Следуйте этим простым советам, чтобы защититься от ССЗ:
- Больше двигайтесь - ходите 40-60 минут в день.
- Пейте не менее 1,5-2 л воды - это снизит риск тромбообразования.
- Бросайте курить - никотин вызывает спазм сосудов и увеличивает риск сердечных заболеваний.
- Введите в рацион больше овощей и фруктов.
- Следите за уровнем сахара и холестерина.
- Если АД держится выше 140/90 мм рт. ст. - обратитесь к кардиологу.
Врач посоветовала женщинам любить себя и заботиться о своем здоровье, ведь это - очень важно!
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