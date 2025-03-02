Названо вид м’яса, який треба уникати всіма способами

Яке м’ясо рекомендується обмежувати?

Оброблене м’ясо

Оброблене м’ясо, таке як ковбаси, бекон, шинка та нарізка, є одними з найбільш нерекомендованих експертами. Цей вид продукта треба уникати та вживати його якомога менше.

Ці продукти, як правило, містять високий рівень натрію, консервантів і хімічних добавок, які можуть бути пов’язані з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу та деяких видів раку, особливо колоректального раку.

Червоне м’ясо

Надмірне споживання червоного м’яса, наприклад яловичини, свинини та баранини, також небезпечне.

Хоча це м’ясо може бути частиною збалансованої дієти в помірних кількостях, дослідження пов’язують високе споживання з підвищеним ризиком хронічних захворювань, включаючи хвороби серця та певні види раку.

Рекомендується обмежити споживання кількома разами на тиждень і вибирати нежирні шматки при виборі червоного м’яса.

М’ясо з високим вмістом жиру

М’ясо, яке містить високий рівень насиченого жиру, наприклад, деякі жирні шматки свинини або яловичини (наприклад, ребра або черевце), слід споживати в помірних кількостях. Насичені жири можуть підвищувати рівень ЛПНЩ ("поганого") холестерину в крові, таким чином збільшуючи ризик серцевих захворювань.

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