Названо найкраще в'ялене м'ясо: містить багато вітамінів та мінералів

Чим корисна в'ялена яловичина

В’ялена яловичина – це пікантна та багата білками закуска. Скибочки яловичини маринують і сушать, а потім упаковують.

Сира яловичина швидко псується, що може призвести до розмноження шкідливих бактерій, які можуть спричинити захворювання.

В’ялена яловичина зазвичай готується шляхом нарізання шматочків нежирного шматка яловичини. Потім шматки маринують із приправами та висушують.

Дієтолог Френсіс Ларгеман-Рот розповів, що харчова цінність в’яленої яловичини буде змінюватися залежно від нарізки м’яса, обробки та доданих інгредієнтів. У 28 грамах в'яленої яловичини, придбаних у магазині, містить:

калорії - 80

білок - 11 грам

жир - 1 грам

вуглеводи - 6 грамів

клітковина - 0,5 грама

цукор - 6 грамів

натрій - 450 міліграмів

холестерин - 24 міліграми

В’ялена яловичина є чудовим джерелом білка і зазвичай має низький вміст калорій і вуглеводів.

Яловичина має природний високий вміст вітамінів і мінералів, включаючи залізо, цинк і вітаміни групи B. Деякі види м’яса з яловичини містять більше натрію та цукру залежно від того, як воно приготовано.

До того ж також може містити додані консерванти, штучні ароматизатори та барвники.

Переваги в'яленої яловичини:

високий вміст білка

багата мікроелементами

має тривалий термін зберігання

В’ялена яловичина є хорошим джерелом білка, необхідного нашому організму для побудови та відновлення тканин. В’ялена яловичина також багата вітамінами та мінералами, які підтримують імунну функцію, метаболізм, вироблення еритроцитів та інші функції організму.

В’ялена яловичина може бути корисною для схуднення, якщо їсти її в помірних кількостях як частину загального плану здорового харчування.

Мінуси вживання яловичини

Попри те, що м’ясо з яловичини містить багато білка та поживних речовин, у нього є деякі недоліки, зокрема:

вміст натрію

обробка

холестерин

Одна порція м’яса яловичини містить до 500 мг натрію - це 22% вашої добової норми. Надлишок натрію може призвести до затримки рідини та підвищення артеріального тиску, що особливо небезпечно для людей з гіпертонією, захворюваннями серця або нирками.

В'ялена яловичина може містити консерванти, які називаються нітратами. Зазвичай кількість нітратів у м’ясі з яловичини мінімальна і вважається безпечною.

В'ялена яловичина також містить холестерин - від 15 до 40 мг на порцію.