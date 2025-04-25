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Названо лучшее вяленое мясо: содержит много витаминов и минералов

Чем полезна вяленая говядина (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Вяленая говядина давно стала любимым перекусом многих. Этот мясной деликатес не только вкусный и удобный в употреблении, но и обладает целым набором полезных свойств.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Today.

Чем полезна вяленая говядина

Вяленая говядина - это пикантная и богатая белками закуска. Ломтики говядины маринуют и сушат, а затем упаковывают.

Сырая говядина быстро портится, что может привести к размножению вредных бактерий, которые могут вызвать заболевания.

Вяленая говядина обычно готовится путем нарезки кусочков нежирного куска говядины. Затем куски маринуют с приправами и высушивают.

Диетолог Фрэнсис Ларгеман-Рот рассказал, что пищевая ценность вяленой говядины будет меняться в зависимости от нарезки мяса, обработки и добавленных ингредиентов. В 28 граммах вяленой говядины, приобретенных в магазине, содержится:

  • калории - 80
  • белок - 11 грамм
  • жир - 1 грамм
  • углеводы - 6 граммов
  • клетчатка - 0,5 грамма
  • сахар - 6 граммов
  • натрий - 450 миллиграммов
  • холестерин - 24 миллиграмма

Вяленая говядина является отличным источником белка и обычно имеет низкое содержание калорий и углеводов.

Говядина имеет естественное высокое содержание витаминов и минералов, включая железо, цинк и витамины группы B. Некоторые виды мяса из говядины содержат больше натрия и сахара в зависимости от того, как оно приготовлено.

К тому же также может содержать добавленные консерванты, искусственные ароматизаторы и красители.

Преимущества вяленой говядины:

  • высокое содержание белка
  • богата микроэлементами
  • имеет длительный срок хранения

Вяленая говядина является хорошим источником белка, необходимого нашему организму для построения и восстановления тканей. Вяленая говядина также богата витаминами и минералами, которые поддерживают иммунную функцию, метаболизм, выработку эритроцитов и другие функции организма.

Вяленая говядина может быть полезной для похудения, если есть ее в умеренных количествах как часть общего плана здорового питания.

Минусы употребления говядины

Несмотря на то, что мясо из говядины содержит много белка и питательных веществ, у него есть некоторые недостатки, в частности:

  • содержание натрия
  • обработка
  • холестерин

Одна порция мяса говядины содержит до 500 мг натрия - это 22% вашей суточной нормы. Избыток натрия может привести к задержке жидкости и повышению артериального давления, что особенно опасно для людей с гипертонией, заболеваниями сердца или почек.

Вяленая говядина может содержать консерванты, которые называются нитратами. Обычно количество нитратов в мясе из говядины минимально и считается безопасным.

Вяленая говядина также содержит холестерин - от 15 до 40 мг на порцию.

 

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