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Названо имя убийцы Михаила Круга: бандита не посадят

STYLERЖизнь    23.09.2019 - 12:19
Названо имя убийцы Михаила Круга: бандита не посадят
Михаил Круг (фото: sefon.me)

Бандита, который убил Михаила Круга, не смогут посадить за решетку

Михаила Круга убил Дмитрий Веселов. Об этом сообщили в следственном комитете РФ. При этом правоохранители отметили, что сам преступник мертв уже давно, и в связи с этим дело прекращено.

Как сообщают росСМИ, в нападении на дом исполнителя так называемого "русского шансона" в поселке Мамулино (микрорайоне Твери) признался член банды "Тверские волки" Александр Агеев. Во время допроса он поведал, что 1 июля 2002 года он вместе с напарником, Дмитрием Веселовым, решил ограбить дом поэта и барда. При этом, убивать "короля русского шансона" бандиты не планировали - хотели лишь забрать антиквариат и ценности.

Названо имя убийцы Михаила Круга: бандита не посадят

Михаил Круг (фото: t.me/Mihail_Krug)

По словам Агеева, они с подельником верили, что Круга и его семьи дома не будет. Да и заказчик преступления рассчитывал инсценировать поимку преступников и вернуть певцу драгоценности.

Однако в момент ограбления Михаил Круг вернулся домой. В итоге Дмитрий Веселов выстрелил в 40-летнего артиста два раза.

На сегодняшний день Агеев осужден и находится в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, а вот Дмитрия Веселова убили еще в 2003 году. По словам Агеева, еще один член банды "Тверских волков" Александр Осипов, который был не только страстным поклонником творчества Михаила Круга, но и его близким приятелем, когда узнал имя убийцы, то пришел в ярость и застрелил Веселова в лесу.

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