Названо ім'я вбивці Михайла Круга: бандита не посадять

Михайло Круг (фото: sefon.me)

Бандита, який вбив Михайла Круга, не зможуть посадити за ґрати

Михайла Круга вбив Дмитро Веселов. Про це повідомили в слідчому комітеті РФ. При цьому правоохоронці зазначили, що сам злочинець мертвий вже давно, і у зв'язку з цим справу закрито.

Як повідомляють росЗМІ, в нападі на будинок виконавця так званого "російського шансону" в селищі Мамуліно (мікрорайоні Твері) зізнався член банди "Тверські вовки" Олександр Агеєв. Під час допиту він розповів, що 1 липня 2002 року він разом з напарником, Дмитром Веселовим, вирішив пограбувати будинок поета і барда. При цьому, вбивати "короля російського шансону" бандити не планували - хотіли лише забрати коштовності та цінності.

Михайло Круг (фото: t.me/Mihail_Krug)

За словами Агеєва, вони з подільником вірили, що Круга і його родини вдома не буде. Та і замовник злочину розраховував інсценувати піймання злочинців і повернути співакові коштовності.

Однак у момент пограбування Михайло Круг повернувся додому. У підсумку Дмитро Веселов вистрілив у 40-річного артиста два рази.

На сьогоднішній день Агеєв засуджений і перебуває в колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, а ось Дмитра Веселова вбили ще в 2003 році. За словами Агеєва, ще один член банди "Тверських вовків" Олександр Осипов, який був не тільки палким шанувальником творчості Михайла Круга, але і його близьким приятелем, коли дізнався ім'я вбивці, прийшов в лють і застрелив Веселова в лісі.

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