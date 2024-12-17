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Названо три знаки Зодіаку, які звикли відкладати все на потім

Вівторок 17 грудня 2024 12:01
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Названо три знаки Зодіаку, які звикли відкладати все на потім Які знаки Зодіаку не люблять рано вставати і робити все одразу (фото: freepik.com)
Автор: Любов Блажко

Ці астрологічні символи належать до числа тих, хто не буде вставати з самого ранку та бігти по справах. Навпаки, вони звикли до свого розміреного темпу, який не хочуть і не люблять порушувати.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Collective World розповідає про знаки Зодіаку, які звикли відкладати справи на потім.

Риби

Цей знак відомий своєю мрійливістю та самоаналізом. Він творчий і продуктивний, але йому важко вставати зранку. Риби оберуть варіант поспати, аніж зриватися і бігти куди. І ніхто не зможе звинуватити їх у такій натурі й такому розпорядку дня.

Водолій

Ним керує Уран, і цей знак має нестандартне мислення, що виділяє його з-поміж інших. Він порушує традиції, навіть коли домовляється сам із собою про щоденний розклад. Водолій найпродуктивніше працює вночі, відчуваючи приплив енергії. Лише ближче до вечора він може виявити випадкове натхнення, уже в пізню годину, і не буде готовий пропускати свої спалахи творчості.

Скорпіон

Ви обожнюєте нічні години, адже це найтихіша та найспокійніша частина вашого дня. Ідеальний час для того, щоб поміркувати чи просто спостерігати за нічним небом. Можливо, ви навіть будете працювати пів ночі й не помітите, як пролітає час. Засиджування допізна дає вам трохи простору для того, аби насолодитися власними хобі та побути на самоті, підзарядитися у той час, поки решта світу спить.

Почитайте про знаки Зодіаку, яких не лякають стосунки на відстані.

А ще астрологи раніше назвали знаки Зодіаку з серцями поетів.

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