Названо три "суперфуди", які насправді шкідливі: список

Арахісова паста

За словами нутриціолога, найактуальніший та найкорисніший продукт багатьох тренерів насправді готують зі смажених горіхів. Така паста вже містить окислені омега-6 жирні кислоти, які мають прозапальну дію.

До того ж досить для приготування пасти часто використовують сировину низької якості вже з цвіллю та грибками, які у продукті ви не побачите. Арахісову пасту краще не вживати щодня.

Вівсянка

Йдеться про вівсянку швидкого приготування. Насправді така крупа пройшла процес рафінування, через що продукт майже не містить вітамінів та поживних речовин.

У поєднанні з молоком, медом та ложкою горіхової пасти ви просто отримаєте швидкі вуглеводи. Після чого будуть різкі перепади рівня цукру в крові та підвищене відчуття голоду протягом дня, а це збільшує ймовірність переїдання.

Крем-сир

Це, мабуть, один із найпопулярніших видів сиру. Цей інгредієнт є майже скрізь - в чизкейках, запіканках, тортах і просто як намазка на хліб.

Проте насправді, саме такий коров’ячий сир містить ГМО та має багато насичених жирів, що можуть підвищити рівень холестерину.

Також в крем-сирі набагато більше цукру порівняно з іншими видами молочки, тому цей продукт краще обмежити в споживанні - не їсти його щодня.