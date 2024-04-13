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Чому жовтіє листя на розсаді помідор та як врятувати врожай. Досвідчений дачник дав дієву пораду

Субота 13 квітня 2024 18:08
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Чому жовтіє листя на розсаді помідор та як врятувати врожай. Досвідчений дачник дав дієву пораду Жовтіє листя томатів - що робити (скріншот)
Автор: Поліна Іваненко

У дачників та городників вже підростає розсада, але іноді не все йде так, як хотілося. Часом на томатах жовтіє листя, проте не всі знають, як з цим боротися. Втім, порадою поділився блогер, який веде YouTube канал з назвою "Наша дача!".

Чому жовтіє листя на розсаді томатів, а також як врятувати рослини, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким поділився чоловік.

Чому жовтіє листя на розсаді

Блогер розповів, що розгляне цю проблему на розсаді томатів, якій 32 доби. Помідори посіяли та вирощують у кімнаті. Звісно, там не найкращі умови, але виростити рослини цілком можливо.

Листя томатів почало ставати жовтим. І це свідчить про те, що розсаді не вистачає однієї речовини.

"Ми побачили перший симптом того, що рослині почало не вистачати азоту. Ми це бачимо по пожовтінню нижніх листів. Нижні листя у нас, в такому випадку, це сім'ядолі. Рослина почала забирати азот з нижніх листів і перекидати накопичений внизу азот наверх, на подальший розвиток молодих листів", - розповів експерт.

"Щоб розвиватися, їй потрібен азот. Тому що саме за рахунок азоту іде нарощування зеленої маси", - додав він.

Чому жовтіє листя на розсаді помідор та як врятувати врожай. Досвідчений дачник дав дієву порадуЧому жовтіє листя розсади (скріншот)

Як підживити розсаду томатів азотом

За словами блогера, підживлення суто азотним добривом лише нашкодить, тому що рослина "вибухне в розвитку", вона почне швидко нарощувати зелену масу. А в умовах кімнатного вирощування це зовсім не потрібно.

"Добриво повинно бути збалансованим: в рівних частинах азот, фосфор, калій, макроелементи. Вони зараз всі потрібні і коріння продовжує нарощуватися, і репродуктивні органи починають з'являтися", - пояснив експерт.

Тому чоловік радить обирати універсальні добрива, у яких є азот з фосфором та калієм, при чому усі ці елементи "закладено" порівну. Розведіть добриво у воді, як зазначено в інструкції засобу, який ви придбали, та полийте сумішшю розсаду.

Усього після одного поливу проблема з жовтим листям має зникнути. Адже томати отримають усі необхідні речовини й потім потішать вас великим врожаєм.

До слова, раніше стало відомо, що орхідея буде цвісти, немов скажена, якщо полити її водою з цим секретним інгредієнтом.

Окрім цього, нещодавно кінологи назвали квіти, які смертельно небезпечні для собак.

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