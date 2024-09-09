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Названо три найгірших знаки Зодіаку. Вони мають непростий характер

Астрологи назвали найгірші знаки Зодіаку і пояснили чому (колаж: РБК-Україна)
Автор: Любов Блажко

Представники цих астрологічних символів мають не найпростішу вдачу і можуть проявляти не найкращі свої сторони у спілкуванні з іншими.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Collective World розповідає про знаки Зодіаку, яких астрологи віднесли до числа найгірших.

Скорпіон

Цей знак звик все переживати надто емоційно: як злети, так і падіння. Тому їх однаково ранить як щастя, так і нещастя. Вони схильні тримати образу і не звикли прощати, не відмовляють собі в негативі й у тому, щоб забрати у своє життя ще одну рану.

Проте носити цей біль весь час - виснажлива справа. Скорпіони переконані, що життя несправедливе, і вони обов'язково мають поділитися своєю гіркотою з іншими.

Козоріг

Ви хочете досягнути успіху навіть тоді, коли у життя прийшла чергова невдача. Ви звикли все контролювати, і коли це у не виходить, то переживаєте розчарування.

У випадку, коли Козоріг має 99 перемог і одну поразку протягом дня, він не буде спати цілу ніч, оскільки буде через це перейматись. Для цього символу навіть найсолодша перемога не буде такою омріяною, якщо є хоча б одна втрата. Через це часто цей знак зіштовхується з негативом.

Астрологи розповіли про знаки Зодіаку, які мають непростий характер (Фото: unsplash.com) 

Близнюки

Ви вмієте легко та яскраво висловлювати власні думки та почуття, однак часто можете відчувати, що інші ніби не розуміють вас і розмовляють з вами іншою мовою.

На тлі цього Близнюки переживають не найкращі почуття - так трапляється з тієї причини, що незалежно від того, наскільки добре вони будуть говорити чи щось робити, коли бачать, що інші не розуміють їх, це ранить їх та призводить до поганого настрою. Така ситуація потім не найкращим чином позначається на інших, коли цей символ спілкується з кимось.

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