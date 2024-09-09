Названы три худших знака Зодиака. У них очень непростой характер

Скорпион

Этот знак привык все переживать слишком эмоционально: как взлеты, так и падения. Поэтому их в динаковой степени ранит как счастье, так и несчастье. Они склонны держать обиды и не привыкли прощать, не отказывают себе в негативе и в том, чтобы забрать в свою жизнь еще одну рану.

Однако носить эту боль все время - изнурительное дело. Скорпионы убеждены, что жизнь несправедлива, и они обязательно должны поделиться своей горечью с другими.

Козерог

Вы хотите добиться успеха даже тогда, когда в жизнь пришла очередная неудача. Вы привыкли все контролировать, и когда это не получается, то переживаете разочарование.

В случае, когда Козерог имеет 99 побед и одно поражение в течение дня, он не будет спать всю ночь, поскольку будет из-за этого переживать. Для этого символа даже самая сладкая победа не будет такой желанной, если есть хотя бы одна потеря. Поэтому часто этот знак сталкивается с негативом.

Астрологи рассказали о знаках Зодиака, которые имеют непростой характер (Фото: unsplash.com)

Близнецы

Вы умеете легко и ярко выражать собственные мысли и чувства, однако часто можете чувствовать, что другие словно не понимают вас и разговаривают с вами на другом языке.

На фоне этого Близнецы испытывают не самые лучшие чувства - так случается по той причине, что независимо от того, насколько хорошо они будут говорить или что-то делать, видя, что другие не понимают их, это ранит и приводит к плохому настроению. Такая ситуация потом не лучшим образом сказывается на других, когда этот символ общается с кем-либо.