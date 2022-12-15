Названо три головні помилки на початку романтичних стосунків: перевірте "сліпі зони"

Кохання справді сліпе

Побудувати близькі стосунки люди можуть за дуже короткий час. Для цього вони обмінюються особистою інформацією, багато спілкуються та проводять час разом. Почуття накривають з головою і здається, що ця людина - саме та сама.

За словами Джеймісон, кохання справді сліпе, але зовсім не так, як ми собі уявляємо. Нам подобаються люди, які у чомусь схожі на нас – на перший погляд. Але міцніші зв'язки будуються на фактичній подібності й на її виявлення потрібно набагато більше часу.

Близькість може зникнути досить швидко і протверезний стан через пару місяців стосунків може завдати сильних душевних травм - через розчарування.

Сильні емоції та почуття на перших стадіях стосунків можуть бути невірно витлумачені як глибокий потяг чи закоханість у людину, яку ви по суті не знаєте.

Три сліпі зони

Близькість формується швидко і триває недовго

На перших побаченнях або при частому листуванні формується зв'язок - завдяки тому, що партнери швидко розкривають інформацію про себе, діляться своїми секретами й загалом дуже відверті один з одним.

Ще 1997 року психолог Артур Арон із колегами провів новаторське дослідження, в якому встановив 36 питань для незнайомців, які допомагають швидко відчути близькість з іншою людиною. Більшість цих питань - про особисту інформацію. І цих 36 питань достатньо, щоб закохатися в будь-кого.

Люди при знайомстві використовують схожі методи – на перших побаченнях вони ставлять особисті питання одне одному. Складність полягає в тому, що близькість виникає дуже швидко, але вона недовговічна. Як тільки закінчуються питання у великій кількості та розмови про особисте – починається спад.

Несхожість проявляється згодом

Людина влаштована в такий спосіб, що у першому періоді стосунків використовує всілякі ментальні ярлики з метою оцінки одне одного та ситуації, у яких вони опинилися. Одним із таких ярликів є подібність.

Нам подобаються люди, які здаються нам схожими на нас, і ми ухвалюємо рішення про таку схожість буквально через кілька взаємодій. Нам подобається схожа музика чи книги, ми в дитинстві захоплювалися одним і тим же, у нас схожі сфери роботи чи захоплення у дорослому віці – все це впливає на нашу оцінку. До чого ж спотворену.

А з часом, коли ми впізнаємо іншу людину набагато краще, ми виявляємо, що помилялися в тому, як багато у нас є спільного. Глибокі та міцні зв'язки будуються на фактичній подібності, для виявлення якої зазвичай потрібно більше часу.

Ми закохуємося в чоловічу/жіночу версію самого себе і це найкоротший шлях до подібності, яку ми шукаємо у повсякденному житті. Людина прагне відчути зв'язок з іншою людиною і знаходить те, що здається їй знайомим.

При ближчому розгляді ми часто отримуємо величезне розчарування - наш партнер зовсім не такий, як ми собі уявляли. Тобто ця схожість – поверхова. Він може любити таку ж музику, але мати зовсім відмінні від ваших погляди на сім'ю, шлюб, дітей чи фінанси. Подібні політичні погляди не стануть гарантією гармонії в побутових питаннях.

Ми плутаємо загальне почуття збудження із потягом до іншої людини

Ще одна часта і типова помилка багатьох пар - ми приймаємо загальне збудження за потяг до цього партнера. Насправді сильні емоції та почуття на початку стосунків, фізичне збудження – не показник. Вчені називають це неправильною атрибуцією.

Відчувати збудження ви можете незалежно від того, чи є у вас щось спільне з цією людиною чи ні. Близькість, поцілунки, впевненість у своїй закоханості, гормони, зрештою - весь цей коктейль призводить до збудження та потягу. Яке провокується іншою людиною, але до неї може не мати жодного стосунку.

Коли збудження йде на спад – намічаються проблеми у стосунках. Якщо всі три фактори сліпих зон спрацювали - то через пів року максимум ви зрозумієте, що знаходитесь у стосунках із людиною, з якою у вас по суті немає нічого спільного.