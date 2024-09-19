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Названо тотемну тварину кожного знаку Зодіаку. Вони оберігають від нещастя

Як дізнатися, яка ти тварина по знаку Зодіаку (Фото: unsplash.com)
Автор: Любов Блажко

Кожен із нас має свою тотемну тварину, яка веде і дає безпеку протягом усього життя. Тому, коли ми знаємо, хто супроводжує нас на нашому шляху, то можемо звернутися до цієї істоти за допомогою та підказками.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Astrofame розповідає, яка духовна тварина є у кожного астрологічного символа.

Яку духовну тварину має кожен знак Зодіаку? 

  • Овен (21 березня - 20 квітня) - Сокіл
  • Телець (21 квітня - 20 травня) - Бобер
  • Близнюки (21 травня - 21 червня) - Олень
  • Рак (22 червня - 22 липня) - Дятел
  • Лев (23 липня - 23 серпня) - Лосось
  • Діва (24 серпня - 22 вересня) - Ведмідь
  • Терези (23 вересня - 22 жовтня) - Ворона
  • Скорпіон (23 жовтня - 22 листопада) - Змія
  • Стрілець (23 листопада - 21 грудня) - Сова
  • Козоріг (22 грудня - 20 січня) - Гусак
  • Водолій (21 січня - 19 лютого) - Видра
  • Риби (20 лютого - 20 березня) - Вовк 

Тварина-талісман за знаком Зодіаку (Фото: Getty Images) 

Що символізує кожна із тварин? 

  • Сокіл - символ духовного зростання та просвітлення. Ці птахи означають шлях самопізнання та розкриття різних аспектів особистості.
  • Бобер - вважається символом рішучості, працьовитості й творчості, а також - символом сім'ї та спільноти, оскільки він дуже комунікативний.
  • Олень - часто уособлює витонченість, лагідність і невинність. Його також пов'язують з інтуїцією та чутливістю.
  • Дятел - символ наполегливості, рішучості та здатності до адаптації. Він відомий своїм працьовитим і невтомним характером.
  • Лосось - асоціюється зі здатністю підключатися до несвідомого.
  • Ведмідь - символізує силу, мужність та владу. Він відомий своєю великою фізичною силою та здатністю захищати близьких.
  • Ворон - символізує розум, проникливість, здатність до адаптації та блискуче вміння долати виклики.
  • Змія - символ трансформації, відродження та зцілення. Вона відома тим, що здатна позбутися всього старого та прийняти нове.
  • Сова - символ мудрості, знань та здатності бачити більше, ніж інші. Вони мають широкий погляд на життя та готові розкривати справжню природу речей.
  • Гусак - символ командної роботи та вірності. Він відомий міцними соціальними зв'язками та здатністю працювати разом у великих групах.
  • Видра - символ грайливості та радості, ця тварина здатна знаходити баланс у житті.
  • Вовк - символізує силу, вірність та здатність працювати в зграї. Він має міцні соціальні зв'язки та вміння працювати разом у великих групах.
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