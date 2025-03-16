Названо точну кількість алкогольних напоїв, які підвищують тиск

Алкоголь може суттєво впливати на артеріальний тиск, навіть якщо ви випиваєте помірно. Як саме об’єми алкоголю впливають на здоров’я серця та судин - читайте далі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.
Дієтолог Трейсі Паркер розповіла, що вживання невеликої кількості алкогольних напоїв може підвищити артеріальний тиск. А це своєю чергою підвищує ризик інфарктів та інсультів.
Високий кров'яний тиск (гіпертонія) є основним фактором ризику захворювань серця та кровообігу.
Зокрема, вживання більше трьох алкогольних напоїв за один прийом може бути ризикованим.
Високий кров'яний тиск (гіпертонія) є основним фактором ризику захворювань серця та кровообігу. Хоча фактори ризику, такі як велике споживання солі, недостатня фізична активність і ожиріння, добре відомі, тоді як ризик, пов’язаний із вживанням надмірної кількості алкоголю, часто ігнорується.
Алкоголь може перешкоджати належній роботі рецепторів мозку, які допомагають регулювати артеріальний тиск. Напій стимулює нервову систему, що прискорює серцебиття і звужує кровоносні судини, а це призводить до короткочасного підвищення артеріального тиску.
Це може зупинити рецептори в мозку, які допомагають регулювати артеріальний тиск працювати належним чином, що заважає організму реагувати на зміни.
Також це створює навантаження на серцевий м’яз і може пошкодити стінки кровоносних судин, що може призвести до накопичення на них жиру (атеросклероз), що підвищує ризик серцевого нападу або інсульту.
До того ж алкоголь може впливати на кров’яний тиск через його високу калорійність, що призводить до збільшення ваги.
Щоб знизити артеріальний тиск, можна скористатися кількома методами:
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