Названо точну кількість алкогольних напоїв, які підвищують тиск

Кількість алкоголю, яка впливає на тиск

Дієтолог Трейсі Паркер розповіла, що вживання невеликої кількості алкогольних напоїв може підвищити артеріальний тиск. А це своєю чергою підвищує ризик інфарктів та інсультів.

Високий кров'яний тиск (гіпертонія) є основним фактором ризику захворювань серця та кровообігу.

Зокрема, вживання більше трьох алкогольних напоїв за один прийом може бути ризикованим.

Високий кров'яний тиск (гіпертонія) є основним фактором ризику захворювань серця та кровообігу. Хоча фактори ризику, такі як велике споживання солі, недостатня фізична активність і ожиріння, добре відомі, тоді як ризик, пов’язаний із вживанням надмірної кількості алкоголю, часто ігнорується.

Алкоголь може перешкоджати належній роботі рецепторів мозку, які допомагають регулювати артеріальний тиск. Напій стимулює нервову систему, що прискорює серцебиття і звужує кровоносні судини, а це призводить до короткочасного підвищення артеріального тиску.

Це може зупинити рецептори в мозку, які допомагають регулювати артеріальний тиск працювати належним чином, що заважає організму реагувати на зміни.

Також це створює навантаження на серцевий м’яз і може пошкодити стінки кровоносних судин, що може призвести до накопичення на них жиру (атеросклероз), що підвищує ризик серцевого нападу або інсульту.

До того ж алкоголь може впливати на кров’яний тиск через його високу калорійність, що призводить до збільшення ваги.

Як знизити тиск

Щоб знизити артеріальний тиск, можна скористатися кількома методами:

Здорове харчування - споживайте більше овочів, фруктів, цільнозернових продуктів. Обмежте споживання натрію (сіль) та оброблених продуктів

Фізична активність - регулярні фізичні вправи, як ходьба, біг, плавання чи йога, можуть значно допомогти знизити тиск

Контроль ваги - якщо є зайва вага, її зниження може допомогти знизити тиск

Зменшення стресу - практики релаксації, медитація, глибоке дихання можуть допомогти зменшити стрес і знизити тиск

Відмова від куріння та обмеження алкоголю

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