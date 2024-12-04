Названо тип їжі №1, від якої дуже швидко старіють

Яка їжа призводить до старіння організму

Вчені виявили, що люди, які споживають більшу кількість ультраоброблених продуктів (UPF), демонструють ознаки прискореного біологічного старіння порівняно з тими, хто їсть їх менше. Про це розповіли італійські вчені, які аналізували дані 2 тисяч дорослих людей.

До ультраоброблених продуктів належать: упаковані закуски, газовані напої, відновлені м’ясні продукти та локшина швидкого приготування.

У них часто додають багато добавок, штучних барвників, підсолоджувачів і консервантів, яких ви не знайдете на своїй домашній кухні.

Приголомшливо, але статистика за 2023 рік показує, що близько 57% їжі, яка, наприклад, споживається у Британії, класифікується як ультраоброблена.

Дослідження пояснює, що учасники, чиї дієти містили найвищу частку такої їжі (понад 14% від загального раціону), продемонстрували біологічне прискорення старіння приблизно на чотири місяці порівняно з тими, хто їв менше таких продуктів.

Серед учасників дослідження оброблені м’ясні продукти становили найбільшу частину споживання UPF - 17,6 %. Далі йдуть торти та тістечка з 14,2% і фруктові напої з 10,9%.

Цікаво, що учасники, які споживали більше ультраоброблених продуктів, як правило, були молодшими, освіченішими та проживали в містах.

Вони також були менш фізично активними та мали менше хронічних захворювань на момент дослідження. За словами вчених, це могло бути пов’язано з їхнім молодшим віком.

"Це дослідження спонукає нас ще раз переглянути поточні дієтичні рекомендації, які також повинні включати попередження щодо обмеження споживання ультраобробленої їжі в нашому щоденному раціоні", - сказала Лічія Яков’єлло, директор дослідницького відділу епідеміології та профілактики IRCCS Neuromed.