Чим корисні фісташки і кому їх їсти категорично не можна

Фісташки – це насіння фісташкового дерева. Вони зелені та злегка солодкуваті на смак. З погляду ботаніки фісташки - це насіння, але їх називають горіхами. Люди їдять фісташки протягом тисячоліть, і вони вважаються дуже корисними.

У чому користь фісташок і для кого вони можуть бути небезпечними, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на WebMD.

Користь фісташок

Фісташки - живильне доповнення до вашого раціону. Вони на 20% складаються з білка, а співвідношення калорій до білка набагато вище, ніж більшість горіхів. Цей білок допоможе вам довше відчувати ситість та допоможе вам контролювати свою вагу.

Фісташки також можуть похвалитися великою кількістю антиоксидантів, поступаючись лише волоським горіхам і горіхам пекан. Антиоксиданти допомагають боротися з вільними радикалами - сполуками в організмі, які можуть завдати шкоди клітинам, білкам та ДНК, викликаючи передчасне старіння, а також такі захворювання, як рак, діабет та хвороби серця.

Фісташки є гарним джерелом ненасичених жирних кислот та калію. Обидва мають антиоксидантні та протизапальні властивості.

Як і інші горіхи, фісташки є основним продуктом середземноморської дієти, яка пов'язана із загальним довгостроковим здоров'ям.

Дослідження виявили кілька можливих переваг для здоров'я цих смачних горіхів, зокрема:

Просування здорових кишкових бактерій

Фісташки багаті на клітковину, яка може діяти як пребіотик або їжа, яка перетравлюється корисними бактеріями кишечника, допомагаючи їм рости. Потім ваші кишкові бактерії здатні ферментувати клітковину і перетворювати її на коротколанцюгові жирні кислоти, що допомагає знизити ризик розвитку раку, хвороб серця та розладів травлення.

Зниження артеріального тиску та рівня холестерину

Доведено, що фісташки знижують рівень холестерину. Ці горіхи містять клітковину та велику кількість поліненасичених та мононенасичених жирів, які пов'язані зі здоровим рівнем холестерину та зниженням ризику серцевих захворювань. Дослідження показують, що вживання фісташок - особливо порівняно із вживанням інших горіхів - призводить до зниження кров'яного тиску.

Здоровий рівень цукру в крові

Фісташки мають низький глікемічний індекс, а це означає, що їхнє вживання не викликає різких стрибків рівня цукру в крові. Вони також містять антиоксиданти, каротиноїди та фенольні сполуки, які підтримують здоровий рівень цукру в крові.

Поліпшення здоров'я кровоносних судин

Амінокислоти вважаються незамінними, тому якщо ваш організм не може їх виробляти, вам доведеться отримувати їх з їжею. Деякі дослідження показують, що амінокислоти у фісташках знижують кількість жирів та цукру (глікемічний індекс) у крові та можуть привести в тонус кровоносні судини та зробити їх більш гнучкими.

Найкраще здоров'я очей

Фісташки містять найвищий рівень зеаксантину та лютеїну серед горіхів, обидва з яких захищають ваші очі від пошкоджень, спричинених синім світлом, а також від дегенерації жовтої плями - захворювання очей, що може призвести до втрати зору з віком.

Втрата ваги

Вживання фісташок також допоможе вам схуднути. Вони багаті на клітковину і білок, завдяки чому ви відчуваєте ситість і можете допомогти вам їсти менше.

Невелика порада: відмовтеся від очищених фісташок та виберіть для перекусу фісташки у шкаралупі. Фісташки в шкаралупі допомагають їсти повільно та усвідомлено, оскільки на видалення шкаралупи потрібен час. Шкаралупа також накопичується перед вами, показуючи скільки ви вже з'їли. Дослідження показали, що люди, які їли фісташки у шкаралупі, споживали на 41% менше калорій за один присід у порівнянні з тими, хто їв очищені фісташки.

Побічні ефекти вживання фісташок

Фісташки можуть мати негативні побічні ефекти для деяких людей, зокрема:

Підвищене споживання натрію

У сирих фісташках мало натрію. (У 1 чашці міститься близько 1 міліграма.) Але це не завжди правильно для смажених фісташок, які часто солять. Чашка сухих смажених фісташок із сіллю містить 526 міліграмів натрію. Занадто багато натрію може надати вам більш високого ризику виникнення таких захворювань, як високий кров'яний тиск, хвороби серця та інсульт.

FODMAP ризики

FODMAP означає ферментовані олігосахариди, дисахариди, моносахариди та поліоли. Простіше кажучи, FODMAP – це певні види вуглеводів. Люди із синдромом роздратованого кишечника (СРК) можуть обмежити вживання FODMAP у своєму раціоні, щоб краще контролювати свої симптоми.

Фісташки вважаються продуктом із високим вмістом FODMAP, оскільки вони містять фруктани. Якщо у вас непереносимість фруктанів (погана реакція на цей тип вуглеводів), фісташки можуть турбувати ваш шлунок. Якщо так, то у вас може бути:

Здуття живота

Нудота

Біль в животі

Ризики алергії

Фісташки - це деревні горіхи. У деяких людей з алергією на горіхи можуть виникнути серйозні реакції на фісташки, і слід їх уникати. Симптоми алергічної реакції на фісташки можуть включати:

Сверблячка у роті, очах, шкірі чи горлі

Проблеми із ковтанням

Нудота та біль у животі

Діарея

Закладеність носа чи нежить

Утруднене дихання чи задишка

Анафілаксія - серйозна реакція, через яку може бути важко дихати.

Анафілактичний шок може бути смертельним. Якщо у вас є алергія на горіхи, завжди тримайте під рукою автоінжектор з адреналіном. Адреналін є єдиним засобом для лікування анафілактичного шоку.

Якщо у вас є алергія на деревні горіхи, такі як фісташки, обов'язково прочитайте упаковку заздалегідь приготовлених продуктів, щоб переконатися, що в них немає слідів деревних горіхів. Ваш лікар також може порадити вам уникати вживання арахісу. Арахіс та фісташки можуть перехресно забруднювати один одного на підприємствах, де вони обробляються.

Як правильно їсти фісташки

Порція фісташок вагою 100 грамів (близько 49 ядер) містить близько 159 калорій і:

5,72 грама білка

7,7 грама вуглеводів

12,85 грама жиру

3 грами клітковини

Фісташки не містять холестерину і є відмінним джерелом вітамінів та мінералів, у тому числі:

Марганець

фосфористий

Мідь

Вітамін В6

Тіамін

Вони також містять багато калію. Фактично порція на 200 г містить більше калію, ніж великий банан, і стільки ж клітковини, як чашка вареної броколі.