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Названо самое опасное место в доме: тут чаще всего случаются травмы

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Понедельник 20 декабря 2021 21:32
Названо самое опасное место в доме: тут чаще всего случаются травмы Фото: Названо самое опасное место в доме (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Дом - это наша крепость. Многие думают так, исключая небезопасность некоторых мест в квартире. Как оказалось, в нашем жилище есть пространство, в котором вероятность случиться травме очень большая.

Об этом пишет издание Express.

По данным британской благотворительной организации по обеспечению безопасности (ROSPA), около 6000 человек в год умирают в результате несчастных случаев дома.

Чтобы оценить масштаб риска, PlumbNation провела опрос, чтобы определить, в каких комнатах дома больше всего несчастных случаев и какие травмы происходят.

В общей сложности чуть менее четверти (23%) людей заявили, что они травмировались дома, причем женщины несколько чаще травмировались, чем мужчины (25% по сравнению с 22%).

Самое опасное место в доме

Самым опасным местом в доме оказалась кухня, и четверть респондентов заявили, что именно там происходит большинство несчастных случаев.

Это неудивительно, учитывая бесчисленное множество угроз, от острых инструментов до приготовления еды при очень высокой температуре.

Чтобы снизить риски, связанные с кухней, ROSPA рекомендует тщательно планировать места, где вы будете хранить вещи, чтобы тяжелые предметы не хранились на высоких полках, а предметы повседневного использования были в пределах досягаемости.

"Будьте особенно осторожны с горячей водой, чаем, кофе или супом" - советуют в благотворительной организации.

Ванная комната по опасности оказалась на втором месте. Кроме того, что здесь можно поскользнуться, тут находятся ножницы и бритвенные принадлежности, которыми вы можете пораниться.

Как мы ранее писали, названы физические нагрузки, которых следует избегать.

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