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Названо самое дешевое мясо в Украине: цена стартует от 58 грн

Автор: Людмила Жукова

Курятина в Украине признана самым дешевым мясом из всех видов. Цена этого продукта за килограмм стартует от 58 гривен.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Какие цены на куриное мясо в регионах

Цены в регионах на курятину отличаются. Например, самый дорогой показатель – 68 гривен за килограмм в Киевской области, а самое дешевое такое мясо в Хмельницкой области, там оно стоит 48 гривен.

После курятины по цене идет свинина. Ее средняя закупочная цена составляет – 91,1 гривны за килограмм. Дешевле всего она продается в Волынской области по 72 грн/кг, а самая дорогая свинина в Киевской области – 157 грн/кг.

За год свинина прибавила в цене на 7%, а курятина 29%.

Какое самое дорогое мясо в Украине

Дороже всего в Украине продают говядину. Средняя цена производителей составляет 109,7 грн/кг. Мясо крупного рогатого скота за месяц подорожало на 6%, а за год на 14%.

В Полтавской области говядина стоит дороже всего, там за нее просят 165 грн/кг, а в Житомирской области самая дешевая цена – 76 грн/кг.

Как мы ранее писали, в Украине цены на свинину резко прыгнут вверх.

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